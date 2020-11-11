Цены на нефть взмыли к новым максимумам на эйфории от вакцины и заявлениях СА

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Рост цены на нефть продолжается, хотя количество больных коронавирусом продолжает увеличиваться

Мировой нефтяной рынок продолжает ралли на новостях о том, что создана эффективная вакцина от CОVID-19. Кроме того, на рынок повлияло также заявление Саудовской Аравии о том, что она готова удивить всех сокращением добычи «черного золота», если такой шаг понадобиться, информирует enovosty.com/news.

Также, стоимость нефти эталонных марок растет на вестях о том, что кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах в США.

По состоянию на среду, 11 ноября, январские фьючерсы на Brent на бирже ICE Futures подорожали на $1,09 (2,50%) и составили 44,70 долларов за баррель. В результате торгов 10 ноября контракты подорожали на $1,21 (2,9%).

Цена фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $1,05 (2,54%) и составила $42,41 за баррель.

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Вместе с тем, рынку пока что рано расслабляться, так как ситуация с коронавирусом остаётся очень серьезной. В частности, основательница Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари подчеркнула, что головокружительный интерес к нефтяному рынку пока затмевается тем, что ситуация с коронавирусом CОVID «ухудшается по обе стороны Атлантики».