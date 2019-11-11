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Ценовой обвал: Главное блюдо украинцев резко подешевело

Главная » Последние новости » Новости экономики » Ценовой обвал: Главное блюдо украинцев резко подешевело
 
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В первую неделю ноября в Украине сильно подешевели овощи из борщевого набора

В начале ноября на оптовом рынке сильно подешевели овощи, которые необходимы для приготовления главного украинского блюда. Более того, некоторые позиции вообще удивили настоящим ценовым обвалом. В частности, капуста в ноябре стала дешевле сразу на тридцать процентов. Теперь на оптовых рынках за килограмм овоща нужно отдать до 3,20 гривен. Такая ситуация в последний месяц осени является нормальным явлением. Аграрии резко продают всё то, что намерены оставить на длительное хранение, а предложение часто является куда большим, чем в прошлом году. Именно потому попытки фермеров взвинтить стоимость некоторых позиций (как это было в ситуации с луком), не увенчались успехом. Пришлось опустить цены и на лук, который стал доступнее на десять процентов — до семи гривен за килограмм, информирует enovosty.com/news.

Также, на протяжении трех недель на украинских рынках в цене падает картофель — цены уменьшились на пятнадцать процентов и теперь за популярный овощ правят до 8,5 гривен за килограмм. Морковь просела в цене на двенадцать процентов, до 4,5 гривен за килограмм. Ещё один овощной рекордсмен — свекла, которая убавила в цене сразу 25 процентов и в ноябре украинцы должны за неё заплатить около четырех гривен.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 70

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