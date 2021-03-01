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В Украине возможно достижение роста ВВП в размере 4,1%, — Павел Кухта

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине возможно достижение роста ВВП в размере 4,1%, - Павел Кухта
 
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Агентство Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,1%

С вопросом относительно возможности достижения в 2021 году роста ВВП в размере 4,1% «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павлу Кухте, информирует enovosty.com/news.

Павел Кухта сообщает, что достижение роста ВВП в размере 4,1% в 2021 году действительно возможно

«В 2020 году ВВП сократился на 4,2%. Однако в 2021 году действительно возможен скачок роста ВВП и частичное восстановление экономики. Ведущие мировые макроэкономисты также подтверждают возможность стремительного роста ВВП Украины», — сообщает Павел Кухта


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 16

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