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В Украине необходимо изменить тарифную политику предприятий, — Олег Попенко

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине необходимо изменить тарифную политику предприятий, - Олег Попенко
 
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В Минэкономике считают, что все нестратегические, неэффективные и убыточные активы, создающие нагрузку на государственный и местные бюджеты, должны быть переданы в концессию, приватизированы или ликвидированы

С вопросом относительно необходимости продажи или ликвидации всех объектов коммунальной собственности, создающих нагрузку на бюджет, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, председателю комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олегу Попенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Попенко сообщает, что для того, чтобы можно было модернизировать оборудование и сети необходимо изменить тарифную политику предприятий

«Что касаемо управления коммунальной собственностью, то, в первую очередь, для этого необходимо создать законодательную базу. К сожалению, в Украине отсутствуют законы, регулирующие деятельность коммунальных предприятий. Во-вторых, необходимо ограничить возможности создания коммунальных предприятий органами местного самоуправления, установить четкие принципы их создания и работы. Также необходимо изменить тарифную политику для предприятий, которые оказывают коммунальные услуги, для того, чтобы можно было модернизировать оборудование и сети, одновременно установив контроль за работой КП. На сегодня, по данным Кабинета министров, в Украине насчитывается около 14 000 КП. В работе части из них ОМС, в принципе, не нуждаются», — сообщает Олег Попенко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 26

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