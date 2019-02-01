Остаток лекарств в больницах можно будет проверять онлайн

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Правительство объявило тендер на установку специального ПО “eStock”, которое позволит проверять остаток лекарств в больницах онлайн

Кабмин объявил тендер на установку нового программного обеспечения “eStock”, которое позволит управлять запасами лекарств в медицинских учреждениях, — сообщает Правительственный портал , информирует enovosty.com/news.

Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с программой развития ООН планируют запустить платформу мониторинга остатков медицинских препаратов в больницах и сделать эту информацию доступной для украинцев.

По словам заместителя Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной, сейчас министерство получает информацию раз в месяц, что не является корректным. «Информация об остатках лекарств необходима в реальном времени и в таком формате, чтобы можно было в один компьютерный клик увидеть остатки лекарственных препаратов в больнице», — сообщает Ольга Стефанишина.

Внедрение программного обеспечения “eStock” позволит упростить управление запасами в больницах и получить доступ пациентам к остаткам лекарственных препаратов в больницах .

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