Остаток лекарств в больницах можно будет проверять онлайн
Правительство объявило тендер на установку специального ПО “eStock”, которое позволит проверять остаток лекарств в больницах онлайн
Кабмин объявил тендер на установку нового программного обеспечения “eStock”, которое позволит управлять запасами лекарств в медицинских учреждениях, — сообщает Правительственный портал , информирует enovosty.com/news.
Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с программой развития ООН планируют запустить платформу мониторинга остатков медицинских препаратов в больницах и сделать эту информацию доступной для украинцев.
По словам заместителя Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной, сейчас министерство получает информацию раз в месяц, что не является корректным. «Информация об остатках лекарств необходима в реальном времени и в таком формате, чтобы можно было в один компьютерный клик увидеть остатки лекарственных препаратов в больнице», — сообщает Ольга Стефанишина.
Внедрение программного обеспечения “eStock” позволит упростить управление запасами в больницах и получить доступ пациентам к остаткам лекарственных препаратов в больницах .
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