Нефть продолжает стремительно дешеветь

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Нефть дешевеет после падения до трехмесячного минимума

На торгах в среду, 9 сентября, цены на нефть продолжают снижаться. Накануне они упали до минимального уровня с середины июня

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $39,60 за баррель — на $0,18 (0,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $2,23 (5,3%). Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,23 (0,63%) — до $36,54 за баррель. Во вторник они подешевели на $3,01 (7,6%).

На прошлых выходных Saudi Aramco, нефтяная компания Саудовской Аравии, снизила цену на нефть сорта Arab Light для стран Азии на $1,4 за баррель. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy — на $0,9 за баррель.

Кроме того, на нефтяные цены повлиял еще ряд негативных факторов: окончание летнего сезона автомобильных поездок, продление периода ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах в США, снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах.

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