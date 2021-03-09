Война Меган и Гарри против монархии: Что происходит в королевской семье и почему мы за этим следим

Главная » Последние новости » Новости мира » Война Меган и Гарри против монархии: Что происходит в королевской семье и почему мы за этим следим Война Меган и Гарри против монархии: Что происходит в королевской семье и почему мы за этим следим

Закрыть Отправить

Меган Маркл замахнулась на престол. Жена Гарри, которая пошла в атаку на королевскую семью, на самом деле сама мечтает стать королевой

Мир ждал откровений Меган Маркл даже больше, чем финального эпизода знаменитой «Игры престолов». И эпатажная женщина не разочаровала. Она рассказала Опре Уинфри о суицидальных мыслях во время беременности сыном Арчи, о расистских выпадах со стороны членов королевской семьи, о давлении и травле. Также, женщина рассказала о конфликте с Кейт Миддлтон, женой брата Гарри, герцога Кембриджского Уильяма. , информируют "Экономические новости".

Так почему же актриса решила пойти в атаку и ввязала в эту войну своего супруга? Том Бауэр, обозреватель авторитетного таблоида The Sun полагает, что Меган мечтала стать королевой Англии, но, разочаровавшись в своих мечтах, решила мстить со страшной силой. Меган много лет искала славу и золотые горы в Голливуде, но, не получив желаемое, решила сменить фронт. Нацелив свой взор в сторону святого — Букингемского дворца. И вот теперь она мстит и Голливуду, который увидел в ней только второсортную актрису, и королевской семье, которая так и не приняла её «гениальность» и «уникальность». Автор The Sun убежден: вина королевской семьи и Голливуда лишь в том, что в собственном эгоистическом мире Меган, они её отвергли. В то время бедный Гарри, который оказался меж двух огней, продолжает «подавать патроны» своей боевой подруге. К слову, интересной оказалась реакция внука королевы. Казалось, что некоторые откровения Меган стали для него новостью.

Так почему же мы следим за этими страстями больше, чем за коррупционными или судебными скандалами внутри нашей страны? Так уж повелось, что за британской монархией во все глаза следят во всем мире. Она является самой влиятельной и популярной во всем мире. Например, в 2013 году первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон ждали отнюдь не только члены королевской семьи, но и весь мир! Таблоид The Sun в тот день сменил название на The Sоn, а редакторы украинских деловых изданий умоляли своих журналистов написать хоть о чем-то, кроме наряда Кейт на «выписке из роддома». Но все эти материалы набирали намного больше просмотров, нежели все насущные проблемы Украины, Европейского или Таможенного союза. Как только речь идёт о ком-то из королевской семьи, глаза таблоидеров загораются, и руки журналистов уже не остановить. Всем людям, от Жмеринки до Вашингнота охота ощутить себя причастными к великой истории королевской истории. И выпить чая из красивой розовой чашечки даже если после этого, собираешься жечь шины на митинге «евробляхеров».

Читайте: Великобритания спроектирует ракеты для украинских катеров