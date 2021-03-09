Владимир Воля: «Есть опасения, что соглашение по иранской ядерной программе спасти не удастся»

Главная » Последние новости » Новости мира » Владимир Воля: "Есть опасения, что соглашение по иранской ядерной программе спасти не удастся" Владимир Воля: "Есть опасения, что соглашение по иранской ядерной программе спасти не удастся"

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Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения до 5%, что больше разрешенного сделкой уровня в 3,67%

С вопросом относительно опасности увеличения обогащения Ираном урана “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору направления “международная политика” Украинского института политики Владимиру Воле

Владимир Воля сообщает, что пока что ведутся консультации по поводу возвращения Соединенных Штатов и Ирана в соглашение относительно иранской ядерной программы

«Но пока неясно, удастся ли достигнуть этого. Есть опасения, что соглашение не удастся спасти. Поэтому Иран может выйти на более высокий уровень обогащения урана, даже более 60%. Но пока что об этом говорить преждевременно. И пока ведутся интенсивные консультации относительно того, чтобы соглашение, из которого вышел Трамп, снова начало работать», — сообщает Владимир Воля