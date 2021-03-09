В мире обеспокоены исчезновением тунца, — Reuters

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Мировая общественность все более беспокоится об истощающихся запасах желтоперого тунца в Индийском океане

Представители тридцати государств проведут встречу, чтобы найти способы сохранить быстро истощающиеся запасы тунца в Индийском океане из-за растущего спроса на рыбные консервы. Об этом сообщает Reuters

Комиссия по индоокеанскому тунцу (IOTC) соберется на пятидневное заседание, чтобы обсудить квоты на вылов желтоперого тунца. Кроме того, экологи напоминают, что вылов рыбы также усугубляет другие угрозы, связанные с изменением климата и загрязнением, информируют "Экономические новости".

Есть и другие опасения: британские супермаркеты Tesco и Co-op и бельгийский ритейлер Colruyt в прошлом году пообещали прекратить закупать индоокеанских желтоперых тунцов, если уполномоченная ООН комиссия не предпримет никаких действий по восстановлению запасов. Международный союз охраны природы уже около десяти лет вносит этот вид в свой «Красный список».

В то же время, по данным лондонской группы поддержки Blue Marine Foundation, общий мировой улов вырос примерно на треть, до 450 000 тонн в год. Представитель Гринпис сказал, что решение проблемы чрезмерного вылова тунца было приостановлено из-за пандемии COVID-19 и теперь необходимы решительные действия, чтобы избежать непоправимого ущерба для этого вида.

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