Собаки нон грата: Любимцев Байдена выслали из Белого дома

Главная » Последние новости » Новости мира » Собаки нон грата: Любимцев Байдена выслали из Белого дома Собаки нон грата: Любимцев Байдена выслали из Белого дома

Закрыть Отправить

Овчарка нового главы Белого дома укусила охранника, за что дорого поплатилась

Две немецкие овчарки президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и его жены Джилл были изгнаны из Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, информируют "Экономические новости".

По информации канала, овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы безопасности. После этого собака, вместе с другой овчаркой, Чемпом, была отправлена в дом четы Байденов, который находится в штате Делавэр. О подробностях инцидента с укусом в Белом доме не распространяются, там отказались как-либо комментировать ситуацию.

Американский канал также отметил, что Мейджор — трёхлетний пёс, потому ему свойственно беспокойное шаловливое поведение. Старшей собаке, Чемпу, уже примерно тринадцать лет, потому она не так активна. Скорее всего прощание с питомцами стало неприятным ударом по Джо Байдену.

Стоит отметит, что Мейджор стала первой приютской собакой, которая жила в Овальном кабинете Белого дома. Это очень нравилось обществу и считалось признаком «возвращения к нормальности». Потому инцидент с укусом опечалил не только президентскую семью.

Читайте: Секретный брифинг в Белом доме: У Байдена занялись "Северным потоком-2"

Напомним, любимцы Джо Байдена переехали в Белый дом сразу после своего хозяина. У демократа уже были неприятности, связанные с собаками. Ранее он вывихнул лодыжку, играя с любимой овчаркой.