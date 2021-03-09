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Германия начала увеличивать использование вакцины AstraZeneca

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Германия начала увеличивать использование вакцины AstraZeneca после того, как появилась информация о ее эффективности

Германия начала увеличивать использование вакцины от коронавируса AstraZeneca после того, как власти заявили, что она эффектина для людей возрастом 65 лет и старше. Об этом сообщает Associated Press

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Германия на данный момент получила 2,1 млн доз вакцины AstraZeneca, но использовала для вакцинации всего 721 000 доз, информируют "Экономические новости".

После того, как независимый комитет по вакцинам Германии сообщил, что вакцина AstraZeneca эффективна и для пожилых людей, правительство, которое подверглось критике за медленное проведение вакцинации по сравнению с Великобританией и США, быстро изменило правила вакцинирования.

Германия начала увеличивать использование вакцины AstraZeneca

Читайте: Австрия остановила вакцинацию AstraZeneca

Сообщается, что Германия делает все возможное, чтобы быстрее ослабить карантинные ограничения. Все больше учеников возвращаются в школы, а некоторые предприятия, музеи и зоопарки снова открываются

Напомним, вакцина AstraZeneca еще не разрешена к применению регулирующими органами США. А Австрия остановила вакцинацию AstraZeneca из-за смерти женщины


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 146

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