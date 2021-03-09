Бомбардировщики B-52 ВВС США провели патрулирование на Ближнем Востоке, — Fox News

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Бомбардировщики B-52 ВВС США провели патрулирование на Ближнем Востоке из-за напряженности в отношениях с Ираном

По сообщению Центрального командования США, бомбардировщики B-52 ВВС США осуществили патрульную миссию на Ближнем Востоке на фоне высокой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Ираном. Об этом сообщает Fox News

Военные опубликовали фотографии бомбардировщиков, взлетающих с базы ВВС Майнот в Северной Дакоте и отметили, что B-52 сопровождали военные самолеты из таких стран, как Cаудовская Аравия, Катар и Израиль, информируют "Экономические новости".

Сообщается, что миссия заключалась в том, чтобы «сдержать агрессию и заверить партнеров и союзников в приверженности американских вооруженных сил безопасности в регионе».

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Ранее сообщалось, что президент Джо Байден вступает в должность на фоне растущей напряженности с противниками США по всему миру.