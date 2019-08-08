Россия закрывает для судоходства часть Белого моря после взрыва на военном полигоне

Главная » Последние новости » Новости мира » Россия закрывает для судоходства часть Белого моря после взрыва на военном полигоне Россия закрывает для судоходства часть Белого моря после взрыва на военном полигоне

Закрыть Отправить

Россия закрывает для судоходства часть Белого моря после взрыва ракеты с жидкостным двигателем на военном полигоне

Россия закрыла для свободного плавания район Белого моря, где произошёл взрыв ракеты с жидкостным двигателем на военном полигоне, — сообщает Эндрю Остоух в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, судно – носитель взорвавшейся ракеты с жидкостным двигателем могло затонуть после взрыва и начавшегося пожара на борту. А компоненты ракетного топлива, попавшие в морскую воду, могут привести к масштабной экологической катастрофе.

Ранее сообщалось, что после произошедшего взрыва на военном полигоне в атмосфере был зафиксирован краткосрочный рост фоновой радиации. В результате взрыва погибли два человека и шесть человек получили ранения

Читайте: Свобода судоходства имеет первостепенное значение, - Помпео