Россия закрывает для судоходства часть Белого моря после взрыва на военном полигоне
Россия закрывает для судоходства часть Белого моря после взрыва ракеты с жидкостным двигателем на военном полигоне
Россия закрыла для свободного плавания район Белого моря, где произошёл взрыв ракеты с жидкостным двигателем на военном полигоне, — сообщает Эндрю Остоух в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
По мнению экспертов, судно – носитель взорвавшейся ракеты с жидкостным двигателем могло затонуть после взрыва и начавшегося пожара на борту. А компоненты ракетного топлива, попавшие в морскую воду, могут привести к масштабной экологической катастрофе.
Ранее сообщалось, что после произошедшего взрыва на военном полигоне в атмосфере был зафиксирован краткосрочный рост фоновой радиации. В результате взрыва погибли два человека и шесть человек получили ранения
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