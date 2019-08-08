Reuters: В РФ заморожены банковские счета фонда Навального
В РФ заморожены банковские счета антикоррупционного фонда Навального и всех лиц, связанных с фондом
Россия заморозила банковские счета оппозиционного политика Алексея Навального, — сообщает Эндрю Осборн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
Российские следователи заявили, что они заморозили банковские счета антикоррупционного фонда Навального, а также счета физических и юридических лиц, связанных с фондом.
!!! Счета ФБК и Штабов заблокированы
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 8 августа 2019 г.
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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что по решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счёт ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Счёт Штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так!.
По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счёт ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Это та сумма, которую считают «отмытой» (не миллиард, как пишет СК). Счёт Штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так!
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— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 8 августа 2019 г.
Сотрудники милиции в масках обыскали московские офисы антикоррупционного фонда Навального, а также дома нескольких активистов, забирая компьютеры и документы. Следственные действия начались после того, как следователи возбудили уголовное дело по обвинению в отмывании 1 миллиарда рублей (15,31 миллиона долларов) фондом Навального. Навальный и его союзники говорят, что фонд прозрачно финансируется из общественных пожертвований.
В настоящее время Навальный находится в тюрьме за нарушение жестких российских законов о протестах после того, как он призвал людей провести демонстрации в центре Москвы из-за недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.