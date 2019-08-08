Reuters: В РФ заморожены банковские счета фонда Навального

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В РФ заморожены банковские счета антикоррупционного фонда Навального и всех лиц, связанных с фондом

Россия заморозила банковские счета оппозиционного политика Алексея Навального, — сообщает Эндрю Осборн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Российские следователи заявили, что они заморозили банковские счета антикоррупционного фонда Навального, а также счета физических и юридических лиц, связанных с фондом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что по решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счёт ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Счёт Штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так!.

По решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счёт ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 млн рублей. Это та сумма, которую считают «отмытой» (не миллиард, как пишет СК). Счёт Штабов вообще не фигурирует в этом деле, он заблокирован просто так! Читайте: Суд лишил миллионов долларов двух беглых министров Януковича — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 8 августа 2019 г.

Сотрудники милиции в масках обыскали московские офисы антикоррупционного фонда Навального, а также дома нескольких активистов, забирая компьютеры и документы. Следственные действия начались после того, как следователи возбудили уголовное дело по обвинению в отмывании 1 миллиарда рублей (15,31 миллиона долларов) фондом Навального. Навальный и его союзники говорят, что фонд прозрачно финансируется из общественных пожертвований.

В настоящее время Навальный находится в тюрьме за нарушение жестких российских законов о протестах после того, как он призвал людей провести демонстрации в центре Москвы из-за недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.