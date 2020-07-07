Меркель оказалась «под огнем» из-за позиции по Китаю, — Financial Times

Главная » Последние новости » Новости мира » Меркель оказалась "под огнем" из-за позиции по Китаю, - Financial Times Меркель оказалась "под огнем" из-за позиции по Китаю, - Financial Times

Закрыть Отправить

Меркель оказалась "под огнем" из-за позиции Германии относительно действий Китая в отношении Гонконга

Канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с острой критикой оппонентов и коллег по партии из-за слабой позиции по Гонконгу. Об этом сообщает Financial Times , информирует enovosty.com/news.

«Политика правительства Германии по Гонконгу — это абсолютный минимум, что можно было сделать. И этого было недостаточно», — сказал глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген

Его комментарии прозвучали после того, как министерство иностранных дел Германии предупредило своих граждан, чтобы они были «особенно осторожны» при использовании социальных сетей в выражении гнева относительно жесткой политики Китая в отношении Гонконга. В МИД предупредили, что «нельзя полностью исключить», что новый закон будет использован против граждан Германии в Гонконге.

Читайте: Сокращение дефицита внешней торговли было бы хорошо, если бы у нас была политика импортозамещения, - Тарас Загородний

Социал-демократ Нильс Шмид сказал: «Политика Меркель в отношении Китая отстает от времени. Меркель по-прежнему придерживается идеи конвергенции и считает, что по мере углубления наших экономических связей с Китаем политика Китая станет более либеральной и ориентированной на Запад».