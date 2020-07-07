Литва покупает у США вертолеты UH-60M Black Hawk

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Литва покупает у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk

В Агентстве по оборонному сотрудничеству США сообщили, что Государственный департамент одобрил продажу Литве 6 вертолетов UH-60M Black Hawk и соответствующего оборудования. Об этом сообщает Defence blog , информируют Экономические Новости.

Общая сумма соглашения оценивается в 380 млн долл. «Предлагаемая продажа вертолетов UH-60 Литве значительно расширит ее возможности по усилению боеспособности войск, пограничной безопасности, антитеррористической деятельности, медицинской эвакуации, проведению поисково-спасательных операций, боевой поддержке в любую погоду». В заявлении сказано, что «вертолеты UH-60 позволят обеспечить вооруженным силам Литвы совместимость с силами США и НАТО для осуществления различных миссий»

В сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности говорится, что вертолеты будут произведены компаниями Sikorsky Aircraft Company, Stratford, CT и General Electric Aircraft Company (GEAC)