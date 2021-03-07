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Япония ввела в эксплуатацию новое судно для наблюдения за океаном

Главная » Последние новости » Новости мира » Япония ввела в эксплуатацию новое судно для наблюдения за океаном
 
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Японские морские силы самообороны объявили в четверг, что во время церемонии ввода в эксплуатацию они добавили в свой флот новейшее судно наблюдения за океаном JS Aki.

На церемонии, состоявшейся на верфи Mitsui E&S Shipbuilding Co. в Тамано-Сити, официальные лица приняли в строй третье 67-метровое судно класса «Хибики» для наблюдения за океаном, информирует enovosty.com/news.

Суда класса Hibiki имеют ширину 30 метров, максимальную скорость 11 узлов и стандартную дальность действия 3800 морских миль.

Конструкция корпуса Aki очень характерна, она называется Small Waterplane Area Twin Hull (SWATH). Эта конструкция снижает волновое сопротивление за счет уменьшения объема корабля у поверхности моря и увеличивает устойчивость во время навигации.

Корабль с полным водоизмещением 3048 тонн оснащен системой датчиков наблюдения с буксируемой антенной (SURTASS) AN / UQQ-2, которая представляет собой активный/пассивный гидролокатор дальнего действия, который может быть развернут в море для сбора различных акустических данных.

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Япония ввела в эксплуатацию новое судно для наблюдения за океаном
Япония ввела в эксплуатацию новое судно для наблюдения за океаном

Напомним, не так давно Япония спустила на воду фрегат нового поколения типа Mogami. В перспективе страна намерена построить несколько десятков таких кораблей.

Также недавно Сеул принял официальное решение о трансформации проекта авианесущего корабля LPH-II в полноценный легкий авианосец. Предполагается, что он сможет нести несколько десятков американских истребителей пятого поколения F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки.


По материалам Defence-blog
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