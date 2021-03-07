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В столице Сомали боевики взорвали заминированный автомобиль: есть жертвы

Главная » Последние новости » Новости мира » В столице Сомали боевики взорвали заминированный автомобиль: есть жертвы
 
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В столице Сомали Могадишо боевики взорвали заминированный автомобиль, припаркованный возле центрального ресторана – в результате инцидента 20 человек погибли, еще 30 были травмированы.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации Аш-Шабаб, передает CNN. Об этом сообщает liga.net.

Вдогонку ко взрыву сразу же после него на улице раздалась артиллерийская стрельба. Как заявил один из очевидцев: «после огромного взрыва, за которым последовала стрельба, город накрыли столбы белого дыма».

«Вы даже не можете себе представить, насколько сильным был взрыв», — заявил представитель местной полиции Али Хасан в комментарии агентству новостей dpa. Жертвы теракта — гражданские. Количество погибших в течение вечера 5 марта росло, поскольку спасатели, разбирая завалы, продолжали проявлять тела жертв.

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Популярный ресторан, на который было совершено нападение, в основном посещают государственные служащие, представители силовых структур и местные жители. Это заведение уже второй раз стал объектом нападения террористов.

В результате происшествия рухнуло несколько зданий, расположенных по соседству. Местные власти оперативно начали эвакуацию людей из-под завалов, однако спасти удалось не всех.

В Аш-Шабаб заявили, что это была их акция – они разместили заявление об этом в сети.

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Кроме того, за несколько часов до теракта в Могадишо было совершено другое нападение — на тюрьму в портовом городе Босасо. Во время него были убиты по меньшей мере восемь охранников. В результате нападения из тюрьмы сбежали немало заключенных, в том числе и подозреваемые в терроризме, сообщили в полиции. Количество беглецов правоохранители не назвали. Зато в «Аш-Шабаб» заявили, что это нападение совершили члены этой группировки, в результате нападения удалось освободить около 400 заключенных.

СПРАВКА. Аш-Шабаб – группа сомалийских террористов-исламистов, являются частью молодежного движения Аль-Каиды. Активно вербуют в свои ряды подростков, призывая к джихаду и вступлению в «повстанческие силы».

В августе 2011 года власти Сомали заявили, что Могадишо был полностью освобожден от боевиков Аш-Шабаба, однако уже в октябре того же года террористы устроили новый взрыв, в результате которого 80 человек погибли.


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