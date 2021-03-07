Королева Елизавета II впервые останется без частного самолета — названа причина
Королева Великобритании Елизавета II впервые за время своего правления останется без частного самолета, поскольку страна сокращает расходы на оборону. Для авиапутешествий королевская семья будет занимать самолет премьер-министра Бориса Джонсона.
Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает hromadske.ua.
Уже в следующем году, после комплексного осмотра Министерства обороны Великобритании по модернизации военных сил, планируют снять с эксплуатации четыре пассажирских самолета BAE-146 из официального флота королевы. Так, у королевской семьи останется только вертолет AW-109, информирует enovosty.com/news.
В Минобороны страны отметили, что хотя королевская семья лишится этих самолетов, как VIP-персонам им будут предлагать для путешествий другой воздушный транспорт. Например, королева сможет занимать самолет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона RAF Voyager.
В прошлом году из бюджета страны на его обновление потратили 900 тысяч фунтов стерлингов (более 34,5 млн грн). Среди прочего, изменили дизайн самолета. На Даунинг-стрит заявляли, что ребрендинг поможет самолету лучше представлять Великобританию за рубежом, хотя некоторые депутаты критиковали такие расходы.
Читайте: Королева Елизавета II может отречься от престола: названа причина
Результаты пересмотра расходов на Министерство обороны страны должны объявить уже 16 марта. В ноябре прошлого года Борис Джонсон заявил, что расходы на вооруженные силы страны увеличат на 24 млрд фунтов, однако Минобороны будет уделять внимание в основном сферам космоса и киберзащиты.
Ранее Елизавете II подарили двух новых щенков корги, чтобы той было легче пережить кризис в семье, связанный с болезнью ее мужа, принца Филиппа, и ссорой с принцем Гарри и Меган Маркл. По словам источника The Sun, королева была в восторге от подарка. Несмотря на то, что щенки пробыли в Виндзорском замке всего несколько недель, они уже чувствуют себя как дома. Однако ни пол, ни возраст, ни клички питомцев не уточняются.