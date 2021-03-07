Китай планирует увеличить оборонный бюджет на 14 миллиардов долларов

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В пятницу Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики подтвердило, что правительство Китая планирует в следующем году увеличить оборонный бюджет на 6,8% (самый большой прирост с 2019 года).

Согласно пресс-релизу, опубликованному 5 марта, годовой оборонный бюджет Китая будет поддерживать однозначный рост шестой год подряд, увеличившись на 6,8 процента в 2021 году, информирует enovosty.com/news.

Подробности были приведены в пятничном пресс-релизе, в котором также говорилось, что запланированные расходы на оборону в этом году составят около 1,35 триллиона юаней (около 209 миллиардов долларов).

Оборонный бюджет Китая составляет около четверти бюджета США.

«Китай является второй по величине экономикой мира и самой густонаселенной страной, поэтому запланированные расходы на оборону на душу населения в 2021 году составят менее 1000 юаней», — говорится в заявлении.

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Между тем, Bloomberg сообщил, что рост оборонных расходов произошел после того, как Китай провел стычки с Индией на своей границе, и поскольку страна стремится модернизировать свои вооруженные силы, чтобы сделать их более конкурентоспособными с США.