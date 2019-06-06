The Washington Times: Трамп и Макрон будут вместе противостоять попыткам Ирана продолжать ядерную программу

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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что они будут вместе противостоять попыткам Ирана разрабатывать ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что они будут противостоять попыткам Ирана разрабатывать ядерное оружие и надеются возобновить переговоры с Тегераном, — сообщает Дэйв Бойер в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

«Я не думаю, что у нас есть разногласия по поводу Ирана. Президент Макрон не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие», — сказал Трамп журналистам во время встречи с Эммануэлем Макроном во Франции. «Существует Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, действующий до 2025 года. И мы должны вместе достичь запланированной цели», — подчеркнул Макрон.

Франция все еще является участницей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли. Французское правительство заявило, что оно хочет сохранить СВПД, но предупреждает, что будут вводить санкции, если Иран не выполнит свои обязательства.

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Обвинив Тегеран в «поддержке терроризма» на Ближнем Востоке, Трамп сказал, что все еще готов вести переговоры с Ираном.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует отправиться в Иран на следующей неделе, поскольку стремится стать посредником между Вашингтоном и Тегераном.