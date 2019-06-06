«Назад в будущее»: Россия выходит из кризиса с новым Госпланом и 900 фортепиано

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Россия будет возрождать экономику с помощью Госплана времен СССР и 900 фортепиано

Экономика России находится на грани краха и тотального сокращения доходов. Путин решил изменить ситуацию путем приобретения 900 фортепиано, — сообщают Иван Нечепуренко и Эндрю Э. Крамер в издании The New York Times , информирует enovosty.com/news.

В предложенном шестилетнем плане кроме классических инвестиционных расходов предлагается купить 900 фортепиано и построить 50 крытых катков. Аналитики называют этот план шагом «назад в будущее», который усилит роль государства в принятии экономических решений, вплоть до закупок инструментов для школ классической музыки. Аналитики сравнивают этот план с советским Госпланом. Кроме того, по мнению экспертов, этот план является еще одной попыткой РФ обойти американские и европейские санкции

Независимые экономисты ломают голову над тем, как будут достигнуты цели плана. В этом году Россия подняла налог на добавленную стоимость и экономисты задаются вопросом, как это приведет к росту.

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«По сравнению с Западом, по сравнению с Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством Великобритании или Францией, российское правительство способно вытеснить средний класс и бедных далеко за пределы той черты, которую мы только можем себе представить», — сказал профессор экономики и государственной политики Гарвардского университета Кеннет Рогофф.

«У них есть модель, которая на самом деле является примером учебника проклятия природных ресурсов, когда государству не нужно развивать экономику и средний класс. Им необходимо поддерживать себя, поддерживать вооруженные силы и поддерживать элиту за счет продажи природных ресурсов», — сообщил Рогофф.