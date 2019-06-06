Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault из-за неодобрения Nissan

Главная » Последние новости » Новости мира » Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault из-за неодобрения Nissan Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault из-за неодобрения Nissan

Закрыть Отправить

Компания Fiat Chrysler вынуждена была отозвать свое предложение о слиянии с французским автомобилестроителем Renault из-за неодобрения Nissan

Неожиданное решение Fiat Chrysler отказаться от предложения о слиянии с французским автомобилестроителем Renault ошеломило автомобильную отрасль, — сообщают Коллин Барри, Лори Хиннант и Анджела Чарльтон в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

План слияния, целью которого было создание третьего по величине автопроизводителя в мире, был положительно воспринят всей автомобильной отраслью. Однако председатель Fiat Chrysler Джон Элканн решил отозвать свое предложение, поскольку представитель совета директоров Renault сообщил, что ему необходимо время, чтобы согласовать данный шаг с Nissan.

В то же время, анонимный источник рассказал, что против соглашения выступило французское правительство так как сделку не поддержала компания Nissan, у которой многолетний альянс с Renault. В Fiat Chrysler сообщили, что не испытывают никаких трудностей ни с Renault ни с Nissan, поблагодарив их обоих за «конструктивное участие». В Renault сообщили, что очень разочарованы упущенной возможностью, но также сказали, что все еще есть надежда на восстановление переговоров.

Читайте: Украина будет выпускать автомобили Renault

Напомним, ранее сообщалось, что Fiat Chrysler предложил объединиться компании Renault, чтобы создать третьего по величине автопроизводителя в мире и объединить усилия в конкурентной борьбе за создание электрокаров и автономных авто