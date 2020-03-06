Украина в феврале выплатила $768,8 млн на погашение госдолга

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В Нацбанке сообщили, что Украина в феврале выплатила $768,8 млн на погашение государственного валютного долга

В Национальном банке Украины сообщили, что в феврале 2020 года наша страна выплатила $768,8 млн на погашение валютного долга, из которых $213,6 млн было направлено на погашение кредитов Международного валютного фонда, информируют Экономические Новости.

В Нацбанке отметили, что в феврале Украина оплатила $417,2 млн по облигациям внутреннего государственного займа,

$22,7 млн было выплачено по евробондам, а $213,6 млн, как уже сообщалось, было перечислено МВФ для погашения кредитов

Денежные средства на оплату валютного долга брались из золотовалютных резервов. Сообщается, что за 2019 год совокупный госдолг в нацвалюте сократился на 170,2 млрд грн (на 7,84%) до 1 998,3 млрд грн.

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