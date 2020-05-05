Во всем мире вооруженные силы активно используют электромагнитный спектр

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Военные активно используют электромагнитный спектр на фоне усиления радиоэлектронной борьбы

Современные вооруженные силы все больше зависят от применения электромагнитного спектра (EMS) для стратегической, оперативной и тактической ситуационной осведомленности, а также для связи и навигации. Об этом говорится в отчете Международного института стратегических исследований, информирует enovosty.com/news.

Радары на суше, в море, воздухе и космосе используют радиочастотные (РЧ) излучения для обнаружения и отслеживания целей. Вооруженные силы, в свою очередь, используют радиочастотные передачи для передачи голоса, данных и трафика изображений, чтобы повысить ситуационную осведомленность и обеспечить реализацию функций командования и управления.

Спутниковые радиопередачи обеспечивают сигналы спутниковой навигации (Глобальной навигационной спутниковой системы или GNSS), которые используются вооруженными силами для навигации и определения точного времени. Во всем мире вооруженные силы стали больше полагаться на EMS для ситуационной осведомленности, а также для связи, разведки, навигации, управления и командного наведения.

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В то же время наблюдается усиление зависимости от EMS. НАТО и некоторые страны-партнеры уже переориентировали свои стратегии, чтобы устранить существующие уязвимости.