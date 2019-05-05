МВФ предложил ввести налог на выбросы углекислого газа

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Международный валютный фонд пришел к выводу, что налогообложение выбросов двуокиси углерода поможет спасти планету.

МВФ выступил с идей ввести налог на попадание углекислого газа в атмосферу. О данном предложении сказано в новом докладе ведомства, информирует enovosty.com/news.

Специалисты считают, что до 2030 года человечеству необходимо уменьшить хотя бы на треть выбросы двуокиси углерода. Именно такой шаг поможет реализации Парижского климатического соглашения. В МВФ предложили ввести денежный сбор в размере 70 долларов за одну тонну выброшенного в воздух углекислого газа.

Эксперты в докладе сообщили, что налогообложение является самым эффективным ограничивающим инструментом во всем мире. Помимо этого, МВФ считает, что данный шаг будет способствовать переходу человечества на возобновляемые виды энергии.

Справка. Парижское климатическое соглашение было утверждено четыре года назад. Главная его миссия – препятствовать увеличению среднегодовой температуры больше чем на 2 градуса, в сравнении с периодом доиндустриализации. В экспертном исследовании идет речь и о роли углекислого газа. Если человечество не убавит темпы выбросов двуокиси углерода, то в 2030 году климат станет очень сухим и жарким. Эксперты считают, что он будет почти таким же, как 3 млн лет назад.

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