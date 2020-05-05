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Долгожданные встречи дедушек с внучками и визиты к парикмахеру: многие страны ослабляют карантинные ограничения (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Долгожданные встречи дедушек с внучками и визиты к парикмахеру: многие страны ослабляют карантинные ограничения (ФОТО)
 
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4 мая количество заболевших коронавирусом во всем мире превысило 3,5 миллиона. Больше всего зараженных в США - 1,1 миллиона, в Испании - 217 тысяч, в Италии - 210 тысяч.

Люди обедают в тайваньском ресторане, который вновь открылся после снятия ограничений. Условием для открытия стало применение пластикового барьера и меры по социальному дистанцированию. Бангкок, Таиланд, 4 мая.

В Бангкоке, Таиланд, 4 мая. Люди обедают в тайваньском ресторане в стиле «горячий горшок», который вновь открылся после ослабления ограничений, связанных с введением пластикового барьера и мер по социальному дистанцированию. REUTERS / Jorge Silva & nbsp;

Француз Анри де Шасси в защитной маске целует свою девушку Марго Ребуа, которая возвращается в Париж на скоростном поезде Thalys, проведя 2 месяца в Брюсселе. Первый день смягчения карантинных мер. Брюссель, Бельгия, 4 мая.

Француз Анри де Шасси в защитной маске целует своего партнера Марго Ребуа, который возвращается в Париж на скоростном поезде Thalys, проведя 2 месяца в Брюсселе, на станции Midi / Zuid в первый день смягчения меры по блокировке, в Брюсселе, Бельгия, 4 мая. REUTERS / Yves Herman & nbsp; & NBSP;

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Полицейский просит женщину надеть защитную маску на станции Cais do Sodr. Лиссабон, Португалия, 4 мая.

Полицейский просит женщину надеть защитную маску, поскольку Португалия облегчает блокировку на станции Cais do Sodre в Лиссабоне, 4 мая. REUTERS / Rafael Marchante

Женщина в маске наливает пиво. Италия начинает поэтапное завершение общенационального карантина. Катания, Италия, 4 мая.

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Женщина в маске наливает пиво из-под крана, когда Италия начинает поэтапное завершение общенациональной блокировки в Катании 4 мая. РЕЙТЕР / Антонио Парринелло

Ребенок радостно бежит в магазин, поскольку страна ослабляет карантинные меры на острове Ла Грасиоса, Испания, 4 мая.

Ребенок входит в магазин, поскольку страна ослабляет меры по блокировке на острове Ла Грасиоса, Испания, 4 мая. РЕЙТЕР / Борха Суарес

Продавец мороженого в защитной маске в первый день ослабления общенационального карантина. Никосия, Кипр, 4 мая.

Продавец мороженого носит защитную маску в первый день ослабления общенациональной блокировки, в Никосии, Кипр, 4 мая. РЕЙТЕР / Яннис Куртоглу

Индийские рабочие-мигранты, которые застряли в западном штате Гуджарат из-за карантина, введенного правительством, наполняют бутылки питьевой водой, ожидая, когда они сядут на поезд, который доставит их в родной штат Бихар, в Ахмедабаде, Индия, 4 мая.

Рабочие-мигранты, которые оказались в западном штате Гуджарат из-за блокировки, наложенной правительством, наполняют бутылки питьевой водой, ожидая, когда они сядут на поезд, который доставит их в родной штат Бихар, в Ахмедабаде, Индия, май. 4. REUTERS / Амит Дейв

Женщина украшает витрину перед открытием магазина в центре Лиссабона, Португалия, 4 мая.

Женщина устраивает витрину перед ее открытием в центре Лиссабона, Португалия, 4 мая. РЕЙТЕР / Рафаэль Марчанте

Джордж Крисхоидис проводит процедуру по лечению волос своей клиентки в парикмахерской Hairplayers в первый день ослабления общенационального карантина, 4 мая в Салониках, Греция.

Джордж Крисхоидис проводит лечение волос своего клиента в парикмахерской Hairplayers в первый день ослабления общенациональной блокировки, 4 мая в Салониках, Греция. REUTERS / Murad Sezer

Пожилая пара в Катании, Италия, 4 мая.

Пара поцелуев на площади Дуомо в Катании, Италия, 4 мая. РЕЙТЕР / Антонио Парринелло & nbsp; & NBSP;

Парикмахер снова приступил к работе в старейшей парикмахерской Мадрида в первый день ослабления карантина в Мадриде, Испания, 4 мая.

Парикмахер подстригает парикмахерскую в старейшем парикмахерском салоне Мадрида в первый день его открытия в Мадриде, Испания, 4 мая. REUTERS / Sergio Perez & nbsp; & NBSP;

Доменико ди Масса играет со своей внучкой Сесилией впервые за два месяца после того, как Италия разрешила семьям снова видеться. Рим, Италия, 4 мая.

Доменико ди Масса играет со своей внучкой Сесилией впервые за два месяца после того, как Италия разрешила семьям снова увидеться в Риме, Италия, 4 мая. РЕЙТЕР / Яра Нарди

Пожилые люди в защитных масках читают газеты, сидя на скамейках в часы, в которые пожилым людям разрешается находиться на улице. Барселона, Испания, 4 мая.

Пожилые люди в защитных масках читают газеты, сидя на скамейках в часы, в которые пожилым людям разрешается находиться на улице, в Барселоне, Испания, 4 мая. REUTERS / Nacho Doce & nbsp; & NBSP;

Женщины в защитных масках катаются на велосипедах в парке в районе Порта Нуова, в Милане, Италия, 4 мая.

Женщины в защитных масках гуляют со своими велосипедами в парке в районе Порта Нуова, в Милане, Италия, 4 мая. РЕЙТЕР / Флавио Ло Скальцо

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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