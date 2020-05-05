Долгожданные встречи дедушек с внучками и визиты к парикмахеру: многие страны ослабляют карантинные ограничения (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Долгожданные встречи дедушек с внучками и визиты к парикмахеру: многие страны ослабляют карантинные ограничения (ФОТО) Долгожданные встречи дедушек с внучками и визиты к парикмахеру: многие страны ослабляют карантинные ограничения (ФОТО)

Закрыть Отправить

4 мая количество заболевших коронавирусом во всем мире превысило 3,5 миллиона. Больше всего зараженных в США - 1,1 миллиона, в Испании - 217 тысяч, в Италии - 210 тысяч.

Люди обедают в тайваньском ресторане, который вновь открылся после снятия ограничений. Условием для открытия стало применение пластикового барьера и меры по социальному дистанцированию. Бангкок, Таиланд, 4 мая.

Француз Анри де Шасси в защитной маске целует свою девушку Марго Ребуа, которая возвращается в Париж на скоростном поезде Thalys, проведя 2 месяца в Брюсселе. Первый день смягчения карантинных мер. Брюссель, Бельгия, 4 мая.

Читайте: Карантин весне не помеха: столичный ботсад нарядился во все оттенки розового (ФОТО)

Полицейский просит женщину надеть защитную маску на станции Cais do Sodr. Лиссабон, Португалия, 4 мая.

Женщина в маске наливает пиво. Италия начинает поэтапное завершение общенационального карантина. Катания, Италия, 4 мая.

Читайте: Социальная дистанция по-китайски: на школьников надели шляпы с метровыми полями (ФОТО)

Ребенок радостно бежит в магазин, поскольку страна ослабляет карантинные меры на острове Ла Грасиоса, Испания, 4 мая.

Продавец мороженого в защитной маске в первый день ослабления общенационального карантина. Никосия, Кипр, 4 мая.

Индийские рабочие-мигранты, которые застряли в западном штате Гуджарат из-за карантина, введенного правительством, наполняют бутылки питьевой водой, ожидая, когда они сядут на поезд, который доставит их в родной штат Бихар, в Ахмедабаде, Индия, 4 мая.

Женщина украшает витрину перед открытием магазина в центре Лиссабона, Португалия, 4 мая.

Джордж Крисхоидис проводит процедуру по лечению волос своей клиентки в парикмахерской Hairplayers в первый день ослабления общенационального карантина, 4 мая в Салониках, Греция.

Пожилая пара в Катании, Италия, 4 мая.

Парикмахер снова приступил к работе в старейшей парикмахерской Мадрида в первый день ослабления карантина в Мадриде, Испания, 4 мая.

Доменико ди Масса играет со своей внучкой Сесилией впервые за два месяца после того, как Италия разрешила семьям снова видеться. Рим, Италия, 4 мая.

Пожилые люди в защитных масках читают газеты, сидя на скамейках в часы, в которые пожилым людям разрешается находиться на улице. Барселона, Испания, 4 мая.

Женщины в защитных масках катаются на велосипедах в парке в районе Порта Нуова, в Милане, Италия, 4 мая.

Источник: Reuters