В Аргентине мэр привился «Спутником» с портретом Путина в руках (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Аргентине мэр привился "Спутником" с портретом Путина в руках (ФОТО) В Аргентине мэр привился "Спутником" с портретом Путина в руках (ФОТО)

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Мэр аргентинского города Роке Перес, что в провинции Буэнос-Айрес, Хуан Карлос Чинча Гаспарини получил прививку против коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Во время вакцинации он держал в руках портрет главы РФ Владимира Путина. Снимком с вакцинации чиновник поделился в Twitter, подробнее об этом также написало издание La Nacion, информирует enovosty.com/news.

«Я получил вакцину, спасибо Альберто Фернандесу (президенту Аргентины. – Ред.). Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизни», – написал мэр в соцсети.

Когда же чиновника спросили, что побудило его сделать прививку с изображением президента страны, где производится «Спутник V», 72-летний Гаспарини ответил, повторяясь: «Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирается нас отравить, а он спасает наши жизни» .

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Напомним, в феврале в Аргентине глава Минздрава Хинес Гонсалес Гарсия покинул пост после скандала с внеочередной вакцинацией чиновников против COVID-19 российским препаратом «Спутник V».