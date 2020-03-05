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Террористы пытались провести химическую атаку в провинции Идлиб, — SANA

Главная » Последние новости » Новости мира » Террористы пытались провести химическую атаку в провинции Идлиб, - SANA
 
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Пятнадцать террористов, поддерживаемых Турцией, получили ожоги при попытке применить химическое оружие в провинции Идлиб в Сирии 2 марта.

Боевики пытались распространить химические бомбы, чтобы замедлить продвижение сирийской армии в городе Саракиб к ним, а затем обвинить их в использовании химического оружия. Об этом сообщило государственное информационное агентство Сирии SANA со ссылкой на Министерство обороны России в среду., информирует enovosty.com/news.

Один из контейнеров протек во время предполагаемой «провокационной операции», которая впоследствии и поразила боевиков.

В заявлении подчеркивается, что министерство «располагает убедительными доказательствами, подтверждающими факт этой химической аварии», и намерено опубликовать их в ближайшее время. 

Российское министерство обороны неоднократно говорило о существовании лабораторий для изготовления токсичных веществ для террористических организаций, поддерживаемых турецким режимом в Идлибе. Ими руководят специалисты и эксперты, прошедшие подготовку в Европе. Эти вещества должны были использоваться для осуществления сфабрикованных химических нападений на мирных жителей с целью обвинения сирийского государства.

Читайте: За последние 4 месяца Турция депортировала более 250 террористов

Источник: Defenseworld


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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