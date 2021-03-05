США ввели санкции против олигарха Коломойского и его семьи

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США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского — ему запретили въезд в страну. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Сегодня я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского из-за его причастности к значительной коррупции, информирует enovosty.com/news.

Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды», — говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Посольства США в Украине.

Также санкции введены против его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского. Это лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США.

Эти санкции подтверждают приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ.

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Департамент продолжит использовать такие методы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире», — говорится в тексте заявления.

Таким образом, согласно письму, ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции. Вместе с Коломойским под санкции США попали его жена, дочь и сын. Всем указанным членам семьи запрещен въезд в США.

Эти санкции подтверждают приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ.

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