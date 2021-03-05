США и Великобритания готовят новый удар по РФ. Возможен «чрезвычайный шаг», – Bloomberg

Главная » Последние новости » Новости мира » США и Великобритания готовят новый удар по РФ. Возможен "чрезвычайный шаг", – Bloomberg США и Великобритания готовят новый удар по РФ. Возможен "чрезвычайный шаг", – Bloomberg

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В США и Британии согласовывают новый пакет санкций против Российской Федерации. Страны могут пойти на чрезвычайный шаг из-за нарушений договора о неиспользовании химического оружия

Соединенные Штаты Америки и Великобритания сейчас работают над новым пакетом станционный ограничений против Российской Федерации. Причина — нарушение договоров о неиспользовании химоружия российской стороной. Информацией об этом поделился источник с Bloomberg.

Сообщается, что страны обсуждают дополнительные санкции, от точечного удара по российским олигархам до чрезвычайного шага. Речь идёт об ограничениях против госдолга России. , информирует enovosty.com/news.

В Великобритании настаивают на том, чтобы Организации по запрещению химического оружия и далее давили на РФ, требуя передать отчёты об использовании запрещенных химических веществ. Вопрос будут обсуждать в Лондоне с Парижем и Берлином.

Отметим, ранее Вашингтон решил ввести санкции против семи чиновников РФ в связи с делом отравления и ареста известного оппозиционера Алексея Навального. В Москве резко отреагировали на это, призвав страны «не играть с огнём».

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