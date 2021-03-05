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Президент Еврокомиссии призывает ускорить процесс разработки паспортов вакцинации, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Президент Еврокомиссии призывает ускорить процесс разработки паспортов вакцинации, - Reuters
 
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает ускорить процесс разработки паспортов вакцинации

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что правительство ЕС должно немедленно начать техническую работу, чтобы гарантировать, что система паспортов вакцинации COVID-19 будет введена к лету. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Исполнительная власть ЕС намерена представить 17 марта свои планы относительно «цифрового зеленого пропуска» и сотрудничать с международными организациями, чтобы система работала и за пределами Европейского Союза.

«Основой такого общего подхода является доверие», — сообщила фон дер Ляйен, добавив, что государства ЕС должны немедленно начать работу, чтобы паспорта были готовы вовремя.

По ее словам, система требует не только правовой базы, но и общей технической инфраструктуры, чтобы власти одного государства-члена ЕС могли быть уверены в надежности паспортов, выданных другим государством.

Читайте: В Евросоюзе приняли решение по паспорту о вакцинации от COVID-19


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

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