РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

05.03.2021 г.
21:38Fox News: На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР
20:38Европа озадачена выбором вакцины от COVID-19, - Associated Press
19:19Президент Еврокомиссии призывает ускорить процесс разработки паспортов вакцинации, - Reuters
18:28В Эстонии стартовали учения НАТО
15:29США ввели санкции против олигарха Коломойского и его семьи
12:05Цены на нефть выросли на новостях от ОПЕК+
09:53Байден хотел нанести два авиаудара в Сирии. Помешали женщина и дети, – The Washington Post
Все новости мира

Аналитика

05.03.2021

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Несмотря на падение экономик большинства развитых стран мира в 2020 году, в связи с накоплением огромной массы обесценивающихся денег в финансовой системе ...
02.03.2021

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели ...
01.03.2021

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и бомбы СНБО
В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения ...

Последние новости

05.03.2021 г.
22:38 Кравчук назвал ключевые проблемы в переговорах по Донбассу
21:59 Польша настаивает, что "Северный поток-2" опасен для Европы, - Данилов
21:38 Fox News: На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР
21:18 Великобритания спроектирует ракеты для украинских катеров
20:38 Европа озадачена выбором вакцины от COVID-19, - Associated Press
20:25 В Украине вступили в силу изменения в ПДД
19:58 Украина вернула кремлевского политзаключенного
19:46 Топ-10 самых интересных концептов будущих авто
19:19 Президент Еврокомиссии призывает ускорить процесс разработки паспортов вакцинации, - Reuters
18:49 Россия ведет международную "дипломатически прививочной игру", - СНБО
18:30 Путин и хорьки: Ёлкин нарисовал новую карикатуру про фобии главы Кремля
18:28 В Эстонии стартовали учения НАТО
18:20 Порошенко призвал Президента Зеленского публично откреститься от Коломойского
17:46 На Донбассе оккупанты перебрасывают к линии разграничения танки и гаубицы
17:25 Ермак сделал заявление по интеграции Украины в НАТО
17:09 В Украину вернулась зима: Прикарпатье замело снегом (ВИДЕО)
16:48 Во Львове депутаты горсовета создали хор
16:28 Стала известна цена платной дозы вакцины от COVID-19
16:09 Илон Маск готов запустить украинский спутник за $1 миллион (ВИДЕО)
15:55 Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта "Паломница"
15:29 США ввели санкции против олигарха Коломойского и его семьи
14:45 Гориллы в зоопарке Сан-Диего были вакцинированы раньше украинцев, - Гончаренко (ВИДЕО)
14:24 "Вакцинуем всех!": Степанов рассказал об этапах программы национальной вакцинации
14:20 "Расследование будет смотреть весь мир": Арьев призвал Раду немедленно создать ВСК по «вагнеровцам»
14:15 Побочный эффект от вакцины Covishield в пределах статистики, - Радуцкий (ВИДЕО)
13:33 Степанов является главным "коронавирусным коллаборантом" в Украине, - Железняк (ВИДЕО)
13:08 Кабмин Шмыгаля - филиал Офиса Президента, - Бойко дал оценку году работы Правительства (ВИДЕО)
12:39 Украинская власть не выполнила главное требование МВФ - не делать глупости, - Железняк (ВИДЕО)
12:05 Цены на нефть выросли на новостях от ОПЕК+
11:42 Украина финализирует процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией. Шмыгаль поделился планами
11:11 Стало известно, сколько прививок от COVID сделали во всем мире
10:18 Аналитики поделились прогнозом мирового урожая зерна в 2021 году
10:00 Британские ученые рассказали, для кого вакцина от COVID окажется эффективнее
09:53 Байден хотел нанести два авиаудара в Сирии. Помешали женщина и дети, – The Washington Post
09:47 США и Великобритания готовят новый удар по РФ. Возможен "чрезвычайный шаг", – Bloomberg
09:12 Названы четыре украинские области, близкие к красной зоне
09:07 К Земле приблизится "Бог хаоса". В чём его загадка и опасность для планеты?
08:59 Немецкие банки отказались обслуживать счета российских пропагандистов
08:55 В Аргентине мэр привился "Спутником" с портретом Путина в руках (ФОТО)
08:48 Вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, от чего зависит будущее Украины в НАТО
08:20 Итальянские ученые обнаружили еще один неприятный симптом Covid-19
07:20 ТОП-10 самых долговечных автомобилей
07:03 В Украине зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса, - ведущий инфекционист Минздрава
04.03.2021 г.
23:15 Минобразования будет следить за выпускниками вузов. В Украине запускают специальную программу
23:06 Страны ОПЕК+ оставили уровень добычи нефти на прежнем уровне, - Associated Press
23:01 Украинских водителей могут обязать снова сдавать на права
22:58 В столице у маршрутки на ходу отлетело колесо
22:00 Компания Hyundai показала свой самый дешевый кроссовер (ФОТО)
21:59 Минцифры разработает собственные защищенные смартфоны
20:58 Послы G7 сделали заявление по энергорынку Украины
19:58 В Украине отменили бумажные трудовые книжки
19:24 Топ-10 самых надежных авто
19:23 В Украине возобновляется конкурсный отбор на госслужбу
18:59 В Украине ввели в действие решение СНБО по двойному гражданству
18:57 В Раду внесут законопроект о легализации огнестрельного оружия - Монастырский
Все новости »

Fox News: На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР

Главная » Последние новости » Новости мира » Fox News: На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР
 
Печать Отправить на почту

 

 

На спутниковых фотографиях, сделанных 38 North, была обнаружена активность на ядерном объекте КНДР

Организация 38 North на спутниковых фотографиях обнаружила фотографические доказательства добычи плутония, который является одним из компонентов ядерной бомбы. Спутниковые снимки показывают характерный дымовой шлейф, поднимающийся от завода, используемого для изготовления бомб. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Это первый раз за последние два года, когда мы видим какие-либо признаки активности на этом объекте», — объяснила представитель компании 38 North Дженни Таун. «Это не обязательно означает, что Северная Корея начала переработку (плутония), но это может означать, что они готовятся к этому».

Fox News: На спутниковых фотографиях зафиксирована активность на ядерном объекте КНДР

«Ядерная деятельность (Северной Кореи) по-прежнему вызывает серьезную озабоченность», — отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. «Северная Корея в значительной степени последовательно подает сигналы о том, что они будут продолжать наращивать свою (ядерную) программу», — отметил эксперт по Северной Корее Таун.

Читайте: Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 56

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО
Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Все статьи





Читайте также

Северная Корея и Иран работают над разработкой баллистических ракет
 Ким Чен Ын призывает к усилению роли партии в реализации пятилетнего плана страны, - Reuters
Северная Корея показала свое новое "мощнейшее оружие в мире" (ФОТО)
 Ким Чен Ын признал, что его план по восстановлению экономики провалился
Сестра Ким Чен Ына громкими обвинениями положила конец слухам о своей смерти
 Северная Корея милитаризует дельфинов, - Fox News
В Северной Корее приняли оригинальное решение для борьбы с COVID-19
 Пентагон обеспокоен новыми ракетами Северной Кореи, - Reuters

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С5 «Гиацинт-С»
Самоходная гаубица 155-мм Type 75 (Япония)
Зенитно-ракетный комплекс Chun Ma (Южная Корея)
Самолет Ан-38Д
Вся армия    >>

Персоны

Канделаки
Тина
Маккейн
Джон
Герега
Галина
Березовец
Тарас
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (9078)

Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО) (9035)

Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО) (8723)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help




bigmir)net TOP 100

 