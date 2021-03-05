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Европа озадачена выбором вакцины от COVID-19, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Европа озадачена выбором вакцины от COVID-19, - Associated Press
 
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Европа столкнулась с трудностями в выборе вакцины от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщал, что вакцина AstraZeneca «мало эффективна» для защиты пожилых людей от COVID-19. Сейчас правительство Эммануэля Макрона умоляет граждан сделать прививку. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В аналогичной ситуации находится Германия. На этой неделе Берлин изменил свою политику. Это случилось после того, как независимая комиссия по вакцинам сообщила, что прививки AstraZeneca следует делать людям старше 65 лет. В то же время, некоторые высокопоставленные немецкие чиновники выступили против «покупки вакцин» и призвали людей использовать любую потенциальную защиту.

Смешанные сообщения привели к тому, что многие люди в обеих странах были сбиты с толку или перестали доверять правительственным рекомендациям по применению вакцины AstraZeneca. Между тем, количество инфекций в Европе возобновляется

Вакцина, произведенная британо-шведской компанией AstraZeneca, является одной из трех, разрешенных к использованию в 27 странах Европейского Союза. Страны ЕС также применяют вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna. Французская медсестра Мишель Фрере сказала, что предпочла бы одну из них.

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«Если они сделают нам прививку AstraZeneca, и она будет не такой эффективной, как Pfizer или другие, тогда мы заразимся COVID, и у нас не будет медицинского персонала для ухода за людьми, о которых я забочусь», — сказала она Associated Press.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 142

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