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Тактика «серой зоны» и песок: Китай использует новое оружие против Тайваня

Главная » Последние новости » Новости мира » Тактика "серой зоны" и песок: Китай использует новое оружие против Тайваня
 
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Китай использует песок в качестве нового оружия против Тайваня

Китайские дноуглубительные суда выкапывают песок в водах, принадлежащих Тайваню. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Замечая суда береговой охраны Тайваня, китайские корабли быстро покидают территорию. «Они думают, что этот район является частью территории Китая. Обычно они уходят после того, как мы их прогоняем. Но они возвращаются снова после того, как мы уезжаем», — говорит сотрудник береговой охраны Линь.

Тактика «серой зоны» и песок: Китай использует новое оружие против Тайваня

Выкапывание песка — одно из видов оружия, которое Китай использует против Тайваня, используя тактику «серой зоны», которая подразумевает использование разных методов для изнурения противника, не прибегая при этом к вооруженному столкновению. Китайские суда выкапывают огромное количество песка для строительных проектов в Китае.

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Тайваньские официальные лица говорят, что китайские дноуглубительные работы имеют большое количество негативных эффектов. Они подорвали местную экономику, повредили подводные кабели связи, запугивают местных жителей и туристов. Местные власти также опасаются, что дноуглубительные работы уничтожают морскую фауну.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 402

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