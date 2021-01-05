В сентябре Путина попытаются свергнуть с поста президента РФ — СМИ

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

06.01.2021 г.
10:53Израиль и Индия испытали систему ПВО MRSAM (ВИДЕО)
07:30ВМС Китая получили три новых корвета проекта 056А
07:17В Китае из снега слепили 50-метровый авианосец (ВИДЕО)
05.01.2021 г.
23:55В сентябре Путина попытаются свергнуть с поста президента РФ - СМИ
21:38"Вместе сильнее": посол США в НАТО Хатчисон восхищена кооперацией украинских и американских солдат в Косово (ФОТО)
21:28Fox News: В Норвегии произошел устрашающий оползень (ФОТО)
20:32"Самые тяжелые недели еще впереди": в Британии вновь вводят полный локдаун
Все новости мира

Аналитика

31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
30.12.2020

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
В мире началась масштабная вакцинация от коронавируса, который продолжает мутировать, страны встречают праздники в карантинном режиме, а на небе засияла ...
28.12.2020

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?

Конвульсии Антонова: Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Затяжное пике, в которое знаменитый "Антонов" начал входить после распада Союза, после 2014 года переросло практически в отвесное падение. Еще немного, ...

Последние новости

06.01.2021 г.
11:29 Команда Ахметова договаривается с группой Левочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании Оппоблока - эксперт
10:53 Израиль и Индия испытали систему ПВО MRSAM (ВИДЕО)
10:40 Аналитики Всемирного банка рассказали, что будет с экономикой Украины в 2021
10:31 Как в 2021 подорожала рождественская кутья
09:43 Программистов вытесняют: Кто в Украине получает больше 50 000 в месяц
09:32 Какие авто будут покупать украинцы в 2021 году - тенденции авторынка
09:28 Фото дня: Хаббл сделал впечатляющий снимок "Галактики Фейерверк"
09:01 В Виннице соединили 50 кавер-версий "Щедрика" в одном клипе
08:47 Сын Корбана трагически погиб под Днепром (ФОТО, ВИДЕО)
08:37 Фармацевт уничтожил сотни доз вакцины от COVID, чтобы "спасти мир"
08:33 Рынок нефти поверг в экстаз неожиданный "подарок" саудитов
07:48 Синоптик рассказала, какая погода будет на Рождество
07:30 ВМС Китая получили три новых корвета проекта 056А
07:17 В Китае из снега слепили 50-метровый авианосец (ВИДЕО)
05.01.2021 г.
23:55 В сентябре Путина попытаются свергнуть с поста президента РФ - СМИ
23:15 Степанов назвал список товаров, которыми можно будет торговать во время январского локдауна
23:00 В Британии активно распространяется новый штамм коронавируса - статистика
22:20 В Сети опубликовали момент обрушения многоярусной парковки в Саудовской Аравии (ВИДЕО)
21:59 В Турции археологи нашли древний храм
21:38 "Вместе сильнее": посол США в НАТО Хатчисон восхищена кооперацией украинских и американских солдат в Косово (ФОТО)
21:28 Fox News: В Норвегии произошел устрашающий оползень (ФОТО)
20:54 Александр Леонов рассказал, почему сейчас не стоит вводить двойное гражданство
20:32 "Самые тяжелые недели еще впереди": в Британии вновь вводят полный локдаун
20:29 Как выросли налоги для ФОПов в 2021 году
20:08 Определена самая стильная королевская особа в мире (ФОТО)
19:58 Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики
19:49 В Украине изменили условия локдауна
18:58 Reuters: В Иране тестируют военные беспилотники (ФОТО)
18:18 В США белки начали нападать на людей
17:58 Стало известно, когда Fiat Chrysler и Peugeot завершат слияние
17:36 В Румынии произошло мощное наводнение (ВИДЕО)
17:06 Археологи нашли библейское место (ФОТО)
16:55 На Гавайях зафиксировали НЛО (ВИДЕО)
16:25 В столице произошло масштабное ДТП
16:02 Карпаты запорошило снегом (ФОТО)
15:00 Грузовой самолет Turkish Airlines столкнулся со стаей птиц в воздухе (ФОТО)
14:00 Шведы мучаются от "коронаскама", им стыдно за стратегию страны
13:40 Агенство NASA показало, как изменение климата меняет нашу планету (ФОТО)
13:28 Украинцев ждут инновации с больничными
13:03 В Минздраве ответили на недоумение украинцев на запрет продажи товаров во время локдауна
13:00 ВВС США развернули беспилотники MQ-9 Reaper в Румынии
12:30 На Украину движется циклон "Ахмет": какой будет погода
12:25 В Турции разработали прибор, диагностирующий COVID за 10 секунд
12:00 В Европе составили рейтинг самых позорных провалов российских пропагандистов
12:00 В Колумбии выставили на продажу советскую "Ниву" в идеальном состоянии (ФОТО)
11:42 Работа мечты: Ищут человека, который пробудет неделю на маяке, просматривая кинопремьеры
11:21 Медведчук: Бредовое заявление Ляшко в очередной раз заставляет сомневаться в адекватности украинской власти
11:21 Британия вводит жесткий локдаун. Люди не смогут покидать дома
11:09 Последний гвоздь в гроб проекта: Эксперты рассказали о судьбе "Северного потока-2"
10:58 В Минздраве рассказали, какие товары смогут продавать во время локдауна
10:55 После критики правительства исчез известный китайский миллиардер
10:32 Спасение от коронавируса: Топ-10 стран по темпам вакцинации от COVID-19
09:15 Королева Великобритании Елизавета II глубоко опечалена: Семья понесла утрату
08:55 Скандальный звонок Трампа: Конгрессмены просят ФБР начать расследование
08:45 Загадочная смерть украинки в Турции: появилась новая информация о трагедии
08:27 Стало известно, когда Украина сможет провести Олимпиаду
08:22 Украинских водителей предупредили об опасности
08:00 Ученые назвали новый неожиданный симптом COVID-19
07:45 В Италии слепили гигантского 20-тонного снеговика (ФОТО)
07:30 ТОП-10 самых экономичных кроссоверов в Украине
Все новости »

В сентябре Путина попытаются свергнуть с поста президента РФ — СМИ

Главная » Последние новости » Новости мира » В сентябре Путина попытаются свергнуть с поста президента РФ - СМИ
 
Печать Отправить на почту

 

 

Российский политолог Сергей Марков заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что по его мнению в сентябре 2021 года будет предпринята попытка свергнуть Владимира Путина с поста президента РФ.

Фото: Наталья Губернаторова, информирует enovosty.com/news.

По его мнению организаторами якобы выступят спецслужбы США и Великобритании.

«Что будет в сентябре? Будут выборы в Госдуму. Они будут заранее объявлены нелегитимными. Нечестными, несправедливыми. И будет готовиться типа майдана», — заявил Марков изданию «Эхо Москвы».

Он добавил, что главными организаторами будут спецслужбы США и Великобритании при поддержке огромного количества центров, фондов, СМИ и политических группировок. Политолог не исключил, что для этого будет создана штаб-квартира в Праге.

Читайте: В Европе составили рейтинг самых позорных провалов российских пропагандистов

Марков отметил, что Беларусь показала, что представления о стабильности в стране, где существует моноцентрическая власть одного лидера, долго находящегося у власти, даже если он имеет очень серьезные успехи, преувеличивается как экспертами, так и самим лидером. так и противниками. По словам Маркова, поэтому может быть сделан вывод, что политический режим в России значительно слабее, чем казался еще год назад и что скопившейся энергии протеста значительно больше.

Марков говорит, что в России должны были бы работать несколько политических структур — «Единая России», ОНФ, который включают сторонников Владимира Путина. «Но там прошла очень серьезная бюрократизация. Яркие личности все оттуда были дистанцированы…», — считает эксперт. Также он отмечает, что по множеству политических событий эти структуры практически не высказываются и происходит их стагнация.

«Люди были на белорусском телевидении. Они предали Лукашенко. На российском телевидении в российских СМИ тоже есть достаточно большое количество людей, которые в решающий момент, когда начнется майдан, предадут Владимира Путина», — считает Марков.

Читайте: Песков назвал высказывание Зеленского, "резанувшее сердце" Путина

Дело Навального исключительно интересное, добавил Марков. Оно заключается в резкой радикализации всех, кто был противником Путина. Иностранные спецслужбы напрямую обвиняют Владимира Путина, что он является организатором убийства своего политического оппонента с помощью оружия массового поражения. Это очень тяжелое обвинение. И оно позволяет сделать вывод, что готовиться атака со всех сторон. Идеальный шторм.

«Я думаю, что он состоится в июле-августе, — считает Марков. Для того, чтобы раскачать ситуацию к сентябрю и перейти к решающему штурму. В сентябре Владимира Путина будут пытаться свергнуть с поста президента России. Это мой главный вывод. И все политические армии готовятся к этому событию», — резюмировал политолог.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 854

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Все статьи





Читайте также

В Европе составили рейтинг самых позорных провалов российских пропагандистов
 "Путин - КГБшник на пенсии": Помпео открыто выступил против России
Россия ответила на твит Помпео картиной "Отступление Наполеона"
 Добыча нефти в РФ упала до минимума за 10 лет
Россия влипла в неприятности из-за "Северного потока-2", - Сазонов
 Военный эксперт рассказал о загадочной вакцинации в России
Эстония вновь заявила о территориальных претензиях к России
 Россия резко снизила добычу нефти и газа

Армия

Противотанковые ракетные комплексы «Барьер» и «Барьер-В»
Радиолокационная станция «Мангуст»
Баллистическая ракета М45 (Франция)
Противокорабельная ракета Type 80 ASM-1 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Бойко
Юрий
Хмельницкий
Василий
Паниотто
Владимир
Ковальчук
Виталий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Победив в Карабахе, Турция анонсировала создание нового военного блока (10270)

Домработница, которая могла заразить Кернеса COVID-19, стала депутатом (7978)

Определена самая дорогая собака в мире (ФОТО) (7978)






работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 