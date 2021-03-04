В Бахрейне COVID-19 поразил экипаж военных кораблей ВМС США, — Fox News

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В Бахрейне 40 моряков военных кораблей ВМС США заразились COVID-19

В Бахрейне COVID-19 поразил экипаж двух военных кораблей ВМС США, пришвартованных в Бахрейне. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

По предварительной информации, количество заболевших составляет более 40 человек. В ВМС США сообщили, что более 40 членов экипажа кораблей USS San Diego и USS Philippine Sea заразились COVID-19.

Еще десятки моряков изолированы с кораблей из-за тесного контакта с инфицированными членами экипажа.

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Сообщается, что 27 февраля военно-морской флот начал вакцинацию персонала на борту кораблей и «большинство» членов экипажа согласились на прививки вакциной Moderna.