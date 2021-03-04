Тупик очевиден. США и ЕС выкатили против России санкции, — Шевцова

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

04.03.2021 г.
08:35Тупик очевиден. США и ЕС выкатили против России санкции, - Шевцова
08:00Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО)
03.03.2021 г.
20:58Япония спустила на воду стелс-фрегат «Могами» (ФОТО)
19:46Папа Римский едет в Ирак, - Fox News
17:48Associated Press: В Германии планируют продлить карантин из-за нового штамма COVID-19
16:40Кремль планирует отомстить за санкции США и Евросоюза, - Reuters
11:07"Закрыть!": "Отряды Путина" в РФ начали большую войну с Clubhouse (ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

02.03.2021

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
На протяжении всей своей истории Израиль развивался в чрезвычайно тяжелых геополитических условиях. Это вынудило страну разработать уникальные модели ...
01.03.2021

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и бомбы СНБО
В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения ...
26.02.2021

Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев

Законопроект О системе общественного здоровья: будут ли насильно вакцинировать украинцев
К числу различных видов дискриминации вскоре может добавиться еще одна - по признаку отсутствия одной или нескольких вакцинаций. Мало того, что эту норму ...

Последние новости

04.03.2021 г.
09:38 Минобразования будет следить за выпускниками вузов. В Украине запускают специальную программу
09:29 В Словакии извинились перед Украиной за неудачную шутку премьера о Закарпатье
09:22 Россияне в Дубае хотят, чтобы с ними разговаривали по-русски, - журналист
09:05 Экспериментировать с концессией Львовского аэропорта - опасно, - нардеп Цимбалюк
08:57 В Украине могут отменить переход на «летнее» и «зимнее» время. Будет единое - "киевское"
08:50 Когда заробитчане могут рассчитывать как на украинскую, так и иностранную пенсию
08:40 В центре Киева блогер запустил полицейскому в лицо тарелку со сливками. Но убежать не смог (ВИДЕО)
08:35 Тупик очевиден. США и ЕС выкатили против России санкции, - Шевцова
08:29 Президент ветировал закон об обличителях коррупционеров
08:00 Япония спустила на воду фрегат нового поколения (ФОТО)
07:15 В Великобритании провели наземные испытания потенциально быстрейшего электросамолета
07:00 Кабмин утвердил новый порядок предоставления информации о нарушении ПДД
03.03.2021 г.
23:55 Обязательный техосмотр в Украине может стать проблемой для "евроблях"
23:30 ТОП-5 лучших внедорожников с вторичного рынка
23:00 Австралия совместно с Boeing участвует в разработке беспилотников Loyal Wingman
22:20 В США смотрят на приговор Саркози как на пример для Трампа, - Newsweek
22:10 В Боливии из-за давки в университете обрушились перила: погибли студенты (ВИДЕО)
21:59 Байден продлил антироссийские санкции: подробности
21:38 "Северный поток-2" ставит под угрозу конкуренцию на рынке энергоресурсов ЕС, - Олег Голубенко
21:21 Кравчук выступил с тревожным заявлением по Донбассу
20:58 Япония спустила на воду стелс-фрегат «Могами» (ФОТО)
20:39 Украина требует извинений от Словакии за "шутку" о Закарпатье
20:29 Украина возобновила экспорт электроэнергии, - Герус
19:58 Минздрав развенчал фейки про вакцины от COVID-19
19:46 Папа Римский едет в Ирак, - Fox News
19:28 «Петухов против Украины»: Рада планирует разрешить пожизненно осужденным выйти на свободу
18:49 Минцифры презентует новую важную функцию в «Дії»
18:28 Партия "Слуга народа" проведет партийный съезд
17:48 Associated Press: В Германии планируют продлить карантин из-за нового штамма COVID-19
17:36 На украинский рынок выходит новая платежная система
17:11 Зеленский сделал важное заявление по «Северному потоку - 2»
16:40 Кремль планирует отомстить за санкции США и Евросоюза, - Reuters
16:36 Лишив Украину очередного транша МВФ, Сытник вскоре может лишиться поста, - СМИ
16:01 Президент ЕС сделал важное заявление по Украине
15:37 Самая большая проблема ГБР - ручное управление Офисом Президента, - Осадчук (ВИДЕО)
15:03 "Слуги народа" борются за право раздавать лицензии и набивать карманы на игорном бизнесе, - Гончаренко (ВИДЕО)
14:40 Комаровский назвал симптомы пневмонии, при которых нужно срочно обращаться к врачу
14:24 Даём возможность людям, которые 30 лет не платили налоги, подвести черту, - Гетманцев о налоговой амнистии (ВИДЕО)
14:22 Мы хотели создать украинское ФБР, а получилось, к сожалению, "КДБР", - Гончаренко
14:08 Не допустить к избирательному процессу людей, которые сотрудничали с оккупантами, - Кравчук о законах о коллаборации (ВИДЕО)
14:00 В Украине собираются ввести новый вид военной службы
14:00 В Украину в 2020 году ввезли автомобилей на сумму 4,2 млрд долларов
13:59 Нам надо менять корабль, а не латать дыры, - Железняк о судебной реформе (ВИДЕО)
13:56 Год назад в Украине зафиксировали первого больного COVID-19: как коронавирус изменил нашу жизнь
13:50 У меня нет причин не доверять индийской вакцине, - Верещук (ВИДЕО)
13:42 Платить сотни миллионов партиям, когда большинство народа за чертой бедности - некорректно, - Качура (ВИДЕО)
13:40 Президент ЕС анонсировал новую программу поддержки для Украины
13:00 Самолеты F-35B начали ходовые испытания на итальянском авианосце
12:59 Эксперт пояснил, как повлияют новые санкции США на Россию и что это значит для Украины
12:30 Украина увеличила валютную выручку от экспорта черных металлов на 8%
12:22 ЕС продлил санкции против окружения Януковича. Арбузова и Табачника исключили из "черного списка"
12:14 Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, - посол Британии
12:12 В ГБР уверяют: Дело по "вагнеровцам" расследуется, Ермак допрашивается
12:06 Фонд госимущества заберет 40 млн у ОГХК, чтобы остановить протесты рабочих “Электротяжмаша”
12:00 Полиция штрафует водителей за то, что они объезжают ямы на дорогах
11:15 Это будет мощным сигналом для врагов: Чийгоз призвал принять изменения в Конституцию относительно АРК
11:07 "Закрыть!": "Отряды Путина" в РФ начали большую войну с Clubhouse (ВИДЕО)
10:45 "Готовьте деньги!": Мэр Николаева придумал, как наказать тех, кто откажется от вакцинации
10:40 В Украине увольняют по полтора полицейских в день, - Аваков
Все новости »

Тупик очевиден. США и ЕС выкатили против России санкции, — Шевцова

Главная » Последние новости » Новости мира » Тупик очевиден. США и ЕС выкатили против России санкции, - Шевцова
 
Печать Отправить на почту

 

 

Неизбежное произошло. США и ЕС выкатили против России санкции за преследование Алексея Навального. Вашингтон готовит новые санкции за кибератаки против государственных учреждений, в которых обвиняет Россию.

Об этом пишет российский политолог Лилия Шевцова.

Тупик очевиден. Запад не может не реагировать на нарушение Кремлем правовых и гуманитарных принципов. Кремль не может отступить, делая западный ответ неумолимым, информирует enovosty.com/news.

Между тем, Западу трудно соединить несочетаемое: сдерживание, изоляцию и диалог. Поэтому ограничительные меры оказываются стрельбой по воробьям. Либо несут боль не тем, кто должен стать объектом удара, либо вызывают последствия, противоположные ожидаемым.

Западные демократии пытаются удержаться в рамках вегетарианства. Никто не собирается обваливать российскую власть либо подрывать российскую экономику.

Читайте: Байден продлил антироссийские санкции: подробности

Санкционный режим включает обращение западных правительств к своей аудитории( «Мы реагируем»); проведение перед Москвой «красной черты» с предупреждением — заплатите цену, если переступите. Но одновременно Запад пытается, чтобы «ценник» не мешал диалогу с Россией.

Санкции сделали России больно. Исследование американскими экономистами 500 российских кампаний, затронутых санкциями, говорит, что их потери составили около $95 млрд, или 4.2% досанкционного российского ВВП. Если к этому добавить стоимость «щита», которым Кремль оградил от санкций кампании в сфере финансов, обороны, энергетики, а также приближенные к Кремлю группы, то российские потери достигнут $180 млрд или 8% досанкционного ВВП. Ощутимо пострадала российская элита, интегрировавшая себя в западную систему (скажем, у Вексельберга в западных банках заморожено более $1.5 млрд).

Санкции сделали Кремль осторожнее. Но они не изменили политику России в отношении Украины — первопричины санкций. Санкции не заставили Москву отказаться от своей геополитической игры. Санкции не привели к расколу российской элиты. Они не предотвратили репрессии власти в отношении общества.

Читайте: Европа готовит новые санкции против РФ

Санкционный процесс оказался затратным. Западу приходится обеспечивать двойное единство. ЕС должен получить одобрение санкций всех 27 членов, что заканчивается размыванием их жесткости. Еще сложнее договориться США и Европе. Американцы готовы к большему давлению, что вызывает сопротивление европейцев (споры вокруг санкций по Северному потоку- 2).

Еще одна проблема для Запада- минимизировать урон от санкций для себя. Там сделали вывод из «кейса Дерипаски», когда санкции против Русала ударили по европейской промышленности.

Россия адаптировалась к ограничениям и находит дыры в санкционном решете ( пример: поставка труб Siemens Gas Turbines Technology в Крым). Некоторые западные институты считают, что санкции не мешают им работать в России. Так, JP Morgan полагает, что их клиенты готовы инвестировать в российские бонды.

Самое главное, однако, не текущий экономический эффект, а стратегические последствия санкций. Западное давление — это подрыв статуса России на мировой сцене, включая возможность иметь свои сферы влияния. Ограничительные меры бьют по надеждам на модернизацию России, лишая ее инвестиций и технологий. Санкции усиливают изоляцию России. Между тем, держава с глобальным аппетитом, оказавшись под прессингом, обычно ощущает стремление к возмездию. Следовательно, санкции вместо умиротворения усиливают агрессивность.

Бремя санкций ложится не на тех, кому оно предназначается. Рядовые россияне платят за «удар по Воронежу»- за контр-санкции, которыми ответил Западу Кремль. Россияне платят и за потери российских олигархов, и за выживание государственных кампаний. Они платят не только снижением жизненного уровня, но и ограничением свобод в результате антизападной кампании Кремля.

Понятно замешательство Запада. Не реагировать на российские «гамбиты» нельзя. Но как реагировать, чтобы не выглядеть наивно, без ущерба для себя, непонятно. Ясно, что угроза штрафных мер против российских силовиков — это символизм. Можно пугать отключением России от Swift — но это пока нереализуемая мера.Крах надежд на быстрые перемены в России и на возможность влиять на Кремль породил в западных политических кругах пессимизм: «Россию не изменить. Путин надолго». Следовательно, нужно искать почву для диалога.

Но сегодня на Западе усиливается и иной подход, который заключается в «двойном треке». Вот его суть: во- первых, нужно инвентаризировать санкционный пакет в отношении России и решить, что работает и что нет; во-вторых, пора прочистить собственные сосуды. Речь идет о том, чтобы Западу ввести «санкции против себя».

Это означает переформатирование внешней и внутренней политики либеральных демократий через транспарентность финансовых потоков. Отмывание денег и финансовые трансакции из коррумпированных государств должны стать для либеральных демократий угрозой национальной безопасности. Эта угроза должна быть переведена из сферы внешней политики в область внутренней политики.

Первой попытку самоочищения начала Европа, когда Брюссель одобрил в 2018 г 5-ю Директиву (the 5th AntiMoney Laundering Directive). Это произошло после того, как обрушились репутации ведущих банков Европы, которые отмыли сотни миллиардов долларов российских грязных денег.

5-я Директива ликвидирует анонимность банковских счетов. Под действием Директивы все, кто работает с деньгами подозрительных лиц. Особое внимание европейских финансовых регуляторов приковано к «политически значимым лицам» (PEP) — политикам, чиновникам, их родственникам и приближенным.

Очищение идет очень трудно. Однако деваться некуда- Евросоюз до 20 сентября 2021 года должен создать единые реестры всех владельцев текущих и сберегательных счетов; открыть информацию о всех бенефициарах и создать общую систему финансовой разведки, которая будет следить за процессом транспаретности

Америка остается полем для отмывания коррупционных капиталов. Утечки из the FinCEN (агентство внутри министерства финансов) говорят, что американские ведомства получили информацию о подозрительных трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов, но не могут справиться с их анализом. Россия в этих утечках стоит на втором месте по масштабности трансакций.

Недавно в структурах Европарламента обсуждался доклад американского Атлантического Совета -» Как защитить США от грязных российских денег», который говорит о том, как идет самоочищение в Америке.

Когда оформится новая западная стратегия? Заставит ли она российскую элиту пересмотреть свой жизненный формат? Неясно. Ясно то, что западные демократии отказываются быть для России внешним ресурсом и пытаются дистанцироваться от России так, чтобы не вызвать возмездия. Россия рискует остаться на обочине без шансов догнать поезд.

Российская правящая элита оказывается перед вызовом — время, когда можно выживать, сохраняя лояльность Кремлю и «золотой парашют» на Западе, истекает.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 148

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, - Влад Черкасский
Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО
Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Технический «развод»: за что мы платим, покупая бытовую технику
Все статьи




Читайте также

ЕС может усилить давление на Россию
 Европа готовит новые санкции против РФ
В Европе придумали, как наказать Россию за Керченский мост
 США ввели новые санкции против России. Кто попал в "черный список"?
Помпео пригрозил России новым ударом
 Вероятный приемник Меркель хочет жестче наказать Россию
В США сообщили, как Трамп "нейтрализовал" санкции против РФ
 Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...

Армия

Самоходная гаубица 155-мм М109 (США)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AW50 (Великобритания)
Боевая машина пехоты VBCI (Франция)
Бронетранспортер VAB (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Шевченко
Артем
Березовец
Тарас
Абромавичюс
Айварас
Новосад
Анна
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (8970)

Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО) (8850)

Синоптик рассказала о приходе весны: самая теплая страна Европы (7408)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help




bigmir)net TOP 100

 