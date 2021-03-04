Страны ОПЕК+ оставили уровень добычи нефти на прежнем уровне, — Associated Press
Страны ОПЕК+ решили не увеличивать уровень добычи нефти
На встрече представителей стран ОПЕК+ было принято решение о неувеличении добычи нефти из-за опасений, что карантинные ограничения по COVID-19 могут подорвать восстанавливающийся спрос на нефть. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
Многие аналитики ожидали небольшого увеличения добычи, поскольку с начала года цена на нефть выросла на 30% на фоне надежд об ослаблении пандемии, что приведет к восстановлению экономики и увеличению потребления энергоресурсов. Важно отметить, что решение в пользу ограничения предложения привело к увеличению цен на сырую нефть.
Саудовская Аравия сообщила, что будет добывать не более одного миллиона баррелей в день в рамках добровольного сокращения. Министр энергетики Абдулазиз бен Салман сказал, что уровень добычи нефти будет зависеть от требований рынка. Бен Салман назвал это «хорошим решением»
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