Если Зеленский позволял себе шутки про Украину, премьер Словакии решил, что ему тоже можно, — Климпуш-Цинцадзе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Если Зеленский позволял себе шутки про Украину, премьер Словакии решил, что ему тоже можно, - Климпуш-Цинцадзе (ВИДЕО) Если Зеленский позволял себе шутки про Украину, премьер Словакии решил, что ему тоже можно, - Климпуш-Цинцадзе (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала оскорбительную шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича в адрес Украины, которая вызвала шквал возмущения, как со стороны официального Киева, так и среди простых украинцев.

Нардеп отметила, что подобные высказывания премьер-министра Словении недопустимы и являются следствием мягкой и не последовательной внешней политики, которую последние годы демонстрирует нынешняя украинская власть, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе вспомнила и шутки Президента Зеленского в его бытность руководителем «95-го Квартала», который позволял себе достаточно скабрезные шутки о своей стране.

«Я думаю, что премьер Словении решил, а почему он не может пошутить про Украину, если украинцы выбрали Президента, который на протяжении всей своей развлекательной карьеры в неуважительный форме шутил о своей стране. Видимо украинцам это нравится», — отметила нардеп.

Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что реакция МИД Украины будет жёсткой и заключаться не только в гневном твите Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, с тем, чтобы предотвратить подобные высказывания в последующем.

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Напомним, недавно во время одного из радиоинтервью премьер-министр Словакии Игорь Матович комментировал закупку вакцины от коронавируса «Спутник V». Во время разговора с журналистами он пошутил, что, якобы, предложил отдать России украинское Закарпатье за поставки вакцины. После этого он заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Позже Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за неудачную шутку премьер-министра своей страны.