ВВС Ирана получили капитально отремонтированные истребители и грузовые самолеты

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Иранские военные получили восемь капитально отремонтированных самолетов, включая истребители типа F-14, F-4 и самолеты Mirage, а также транспортный самолет C-130.

«Капитальный ремонт военной авиации — сложный процесс, который могут сделать только несколько могущественных стран в мире», — цитирует министра обороны Ирана генерала Амира Хатами информационное агентство Tasnim на прошлой неделе., информирует enovosty.com/news.

Отметив, что за последние 40 лет ВВС предприняли важные шаги для повышения военного потенциала страны, он сказал, что капитальный ремонт военных самолетов и истребителей помог сделать американские санкции неэффективными и является признаком «веры в себя» иранских военных.

Самолеты, доставленные военным, включают самолеты F-14 Tomcat, истребитель-бомбардировщик F-4, самолеты Mirage, Sukhoi, C-130 Hercules и Boeing 707. Они были переданы ВВС Ирана после успешных летных испытаний.

Примерно в середине февраля Тегеран установил радары местного производства и другое оборудование на военные самолеты Mirage F1, доставленные в страну иракскими пилотами во время вторжения США в Ирак в 1991 году.

До Исламской революции капитальный ремонт военных самолетов в Иране проводился иностранным военным атташе. Но сегодня Исламская Республика способна капитально ремонтировать военную авиацию благодаря некоторым из самых опытных инженеров и техников в мире.

Иран стал одной из немногих стран, способных обслуживать и ремонтировать свой парк самолетов, как военных, так и гражданских.

Источник: Defenseworld