В США падает стоимость акций из-за резкого снижения ставки ФРС

В США на Уолл-стрит стоимость акций начала стремительно снижаться из-за новостей о снижении базовой учетной ставки ФРС, информирует enovosty.com/news.

Промышленный индекс Доу-Джонса Dow Jones Industrial Average упал на 546 пунктов (на 1,8%) до 26 157. Индекс S&P 500 снизился на 1.5%, а Nasdaq упал на 1.3%

Historically, each time (except for once), the day an emergency rate cut was announced, stocks ended the day at least 1% in the red. We're way past that.

Oil also taking its cue from risk. Likely fading more on broader sentiment, not OPEC.

— Kriti Gupta (@KritiGuptaNews) March 3, 2020