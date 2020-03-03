Турецкие дроны изменят правила игры в Идлибе, — СМИ

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Впервые турецкая армия использовала свои Anka-S и Bayraktar-TB2 в таких масштабах и с такой интенсивностью.

Ракеты, выпущенные турецкими беспилотниками, убили 10 высокопоставленных командиров сирийской армии и ее союзника, ливанской группировки «Хезболла», во время полевого собрания недалеко от города Зерба в южной провинции Алеппо в субботу., информирует enovosty.com/news.

Турецкая армия развернула десятки своих локальных ANKA-S и Bayraktar-TB2 в текущем конфликте с Сирией, чтобы взять под контроль стратегическую провинцию Идлиб, сообщает со ссылкой на источники Al Jazeera.

Нет никаких подтверждений убийств сирийских командиров и командиров «Хезболлы» с сирийской стороны или «Хезболлы». Кроме того, турецкие военные также не говорят о жертвах от ударов беспилотников.

«Турецкие беспилотники, пролетевшие над сирийским воздушным пространством, являются переломным моментом в тактической игре», — сказал Джан Касапоглу, директор программы исследований в области безопасности и обороны из базирующегося в Стамбуле аналитического центра EDAM.

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«Впервые турецкая армия использовала свои Anka-S и Bayraktar-TB2 в таких масштабах и с такой интенсивностью», — сказал Касапоглу.

Дроны не только поразили позиции и конвои сирийских правительственных сил и их союзников вдоль линии фронта, но и проникли глубоко в районы, контролируемые Дамаском, и, как сообщается, были нацелены на военные аэропорты вблизи городов Алеппо и Хама, говорится в сообщении.

Подтверждая широкое использование турецких беспилотников, сирийское государственное телевидение SANA сообщило, что «турецкий режим полагается в основном на передовые беспилотники для поддержки террористов прикрытием огня и разведкой».

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В сообщении также говорится, что сирийская армия сбила три турецких беспилотника в воскресенье. Днем позже турецкая Anadolu процитировала слова министра обороны Турции Хулуси Акара о том, что турецкие войска уничтожили два сирийских истребителя Су-24, два беспилотника, 135 танков и пять систем противовоздушной обороны, помимо «нейтрализации» более 2500 сирийских военнослужащих.

Источник: Defenseworld