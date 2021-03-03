Папа Римский едет в Ирак, — Fox News

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Папа Римский едет в Ирак, чтобы поддержать христиан

Папа Римский Франциск едет в Ирак, чтобы побудить иракских христиан проявить стойкость и остаться в стране, так как они должны сыграть важную роль в восстановлении Ирака. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что в 2003 году иракских христиан насчитывалось около 1,4 миллиона человек. Сегодня их осталось около 250 000 человек. Прибыв в Багдад, Франциск должен встретится со священниками, семинаристами и монахами в том соборе, где в 2010 году исламские боевики убили 58 человек.

В последний день пребывания в Ираке Франциск помолится на площади Мосула, окруженной четырьмя разрушенными церквями, и посетит еще одну церковь в христианском городе Каракош, которая была восстановлена ​​в знак надежды на расцвет христианства.

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Франциск потратил годы, пытаясь улучшить отношения с мусульманами. В 2019 году он подписал исторический документ о человеческом братстве с выдающимся суннитским лидером шейхом Ахмедом эль-Тайебом.