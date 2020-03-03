«Мы привыкли слышать звуки машин скорой помощи»: В Италии жизнь в «красных зонах» становится невыносимой

Главная » Последние новости » Новости мира » "Мы привыкли слышать звуки машин скорой помощи": В Италии жизнь в "красных зонах" становится невыносимой "Мы привыкли слышать звуки машин скорой помощи": В Италии жизнь в "красных зонах" становится невыносимой

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В Италии число умерших от коронавируса стремительно увеличивается, а жизнь в «красных зонах» становится невыносимой

В Италии для многих жизнь в городах, находящих на карантине, становится невыносимой. Об этом сообщает Элеонора Байлис в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Напомним, из-за стремительного распространения коронавируса некоторые итальянские города были частично изолированы на карантин и преобразованы в «красные зоны». Карантин был введен в Кодоньо, Казальпустерленго, Малео, Бертонико, Кастельгерундо, Кастильоне-д’Адда, Фомбьо, Сомалья, Терранова-дей-Пассерини, Сан-Фиоран.

В Италии число умерших от коронавируса стремительно увеличивается. За прошедшие сутки умерли 27 человек. Общее число смертей от коронавируса достигло 79, а общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 2500 человек.

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«Мы привыкли слышать звуки машин скорой помощи или постоянно видеть машины скорой помощи», — сказал 25-летний учитель Марцио Тониоло