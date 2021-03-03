Кремль планирует отомстить за санкции США и Евросоюза, — Reuters

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Кремль планирует отомстить за санкции США и Евросоюза, введенные из-за отравления Навального

В Кремле сообщили, что отомстят за санкции введенные Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом против РФ за отравление оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Представитель Кремля сказал, что санкции США не повлияют на чиновников в санкционном списке, потому что им и так не разрешается выезжать за пределы России, владеть недвижимостью за рубежом или иметь счета в иностранных банках из-за занимаемых ими должностей.

В Кремле сообщили, что Москва нанесет ответный удар, «но не обязательно симметрично».

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц за отравление оппозиционера Алексея Навального