Европейский центральный банк готов к борьбе с последствиями коронавируса

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Кристина Лагард сообщила, что Центробанк готов к последствиям коронавируса

Глава Европейского центрального банка Кристина Лагард сообщила, что Центробанк готов к принятию «надлежащих и целенаправленных мер» для поддержания европейской экономики на фоне стремительно распространяющегося коронавируса. Об этом сообщает Девид МакХьюдж в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Кристина Лагард заявила, что вирус «быстро распространяется и создает риски для экономического развития». Она сказала, что Центробанк будет внимательно следить за развитием событий и действовать «по мере необходимости и в соотвествии с основными рисками».

Сообщается, что Европейский центральный банк имеет меньше возможностей для сокращения учетной ставки по сравнению с Федеральным резервом США. Напомним, ставка по кредитам Европейского Центробанка составляет 0%, а ставка по маржинальным кредитам находится на уровне 0,25%.