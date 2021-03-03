Associated Press: В Германии планируют продлить карантин из-за нового штамма COVID-19
В Германии планируют продлить карантин из-за стремительного увеличения числа заболевших новым штаммом COVID-19
В Германии планируют продлить карантин до 28 марта. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.
На последнем совещании Ангела Меркель и губернаторы земель поставили цель — достичь показателя новых случаев заболевания в размере 35 заболевших на 100 000 жителей, прежде чем разрешить возобновление работы музеев, небольших магазинов и других предприятий. Правительство планирует обеспечить отслеживание контактов.
Но достижение этой цели в ближайшее время кажется все более нереальным, поскольку новые случаи заболевания новым штаммом COVID, впервые обнаруженного в Великобритании, стремительно увеличиваются. Число новых случаев заболевания достигает 60 заболевших на 100 000 жителей.
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Губернаторы и другие лица призвали к проведению видеоконференции для разработки поэтапных планов выхода из крантина.