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В Великобритании 100-летнего ветерана, ставшего национальным героем, поысили в звании

Главная » Последние новости » Новости мира » В Великобритании 100-летнего ветерана, ставшего национальным героем, поысили в звании
 
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В Великобритании 100-летнего ветерана, ставшего национальным героем, поысили в звании до полковника

Британский ветеран Второй мировой войны капитан Том Мур, ставший национальным героем после того, как собрал миллионы фунтов для системы здравоохранения, сегодня, 30 апреля, отпраздновал свое 100-летие. Правительство Великобритании в знак благодарности приняло решение о повышении звания Тома Мура до полковника. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Мур, который сказал, что он все еще является «капитаном Томом», сказал, что ему оказали честь этим продвижением по службе. «Если люди решат называть меня полковником, то хорошо, большое спасибо», — сказал он BBC TV. «В своей жизни я не ожидал ничего подобного и это действительно удивительно. Я должен сказать … большое спасибо всем», — сказал Мур.

В Великобритании 100-летнего ветерана, ставшего национальным героем, поысили в звании

Его подвиги в начале этого месяца вызвали восхищение политиков и членов королевской семьи. Премьер-министр Борис Джонсон, записал специальное сообщение для Мура. «Я знаю, что говорю от имени всей страны, когда говорю, что мы желаем вам счастливого 100-летия. Ваши героические усилия подняли дух целой нации», — сказал Джонсон.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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