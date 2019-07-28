Астронавты объяснили, почему никто не летал Луну более 45 лет — и причины удручают

Главная » Последние новости » Новости мира » Астронавты объяснили, почему никто не летал Луну более 45 лет - и причины удручают Астронавты объяснили, почему никто не летал Луну более 45 лет - и причины удручают

Закрыть Отправить

На протяжении десятилетий НАСА планировало отправить людей на Луну, но пока все начинания заканчивались провалом

Астронавты часто говорят, что причины, по которым люди так и не вернулись на поверхность Луны, связаны больше с денежными и политическими проблемами, а не с научными или техническими проблемами., информирует enovosty.com/news.

Частные компании, такие как Blue Origin и SpaceX, могут быть первыми, кто снова отправит людей на Луну.

Высадка на Луну 12 человек остается одним из величайших достижений НАСА, если не самым большим.

Космонавты собирали камни, фотографировались, проводили эксперименты, устанавливали флаги, а затем возвращались домой на Землю.

Читайте: Специалисты NASA узнали, почему землетрясения начали происходить чаще

Спустя более 45 лет после последней высадки на Луну с экипажем — Аполлона 17 в декабре 1972 года — появилось много причин для возобновления программ высадки человека на Луну.

Вице-президент Майк Пенс пообещал, что к 2024 году мы увидим американских астронавтов на Луне (включая женщин) в программе под названием «Артемида».

Но в недавнем общении с журналистами администратор НАСА Джим Бриденстайн сказал, что амбициозная цель требует гораздо больше федеральных денег, что годами вызывает несогласие Вашингтона.

Читайте: Полеты на Марс чреваты развитием онкологии у астронавтов - ученые

«Если бы не политический риск, мы бы сейчас были на Луне», — сказал Бриденстайн. «На самом деле, мы, вероятно, были бы на Марсе».

Так почему же астронавты не возвращались на Луну почти 47 лет?

«Именно политические риски стали основной преградой», — сказал Бриденстайн. «Программа занимает слишком много времени и обходится чересчур дорого».

Бриденстайн сказал, что дополнительные 1,6 миллиарда долларов для финансирования текущего плана возвращения на Луну, «в основном пойдут на постройку космического корабле».

Астронавт Аполлона-9 Расти Швайкарт недавно сказал изданию Business Insider, что желает НАСА «удачи» с этой целью.

Исследователи и предприниматели давно настаивают на создании на Луне базы с экипажем — лунной космической станции.

«Постоянная космическая станция на Луне — это следующий логический шаг.», — говорит бывший космонавт Крис Хэдфилд.

Лунная база может стать продуктовым и топливным складом для миссий в дальнем космосе, привести к созданию беспрецедентных космических телескопов, облегчить жизнь на Марсе.

Но многие астронавты и другие эксперты предполагают, что самые большие препятствия для выполнение этого плана, являются банальными и несколько удручающими.

Главным препятствием для любой программы космического полета, особенно для миссий с участием людей, является высокая стоимость.

Бюджет НАСА на 2019 год составляет 21,5 млрд долларов, и администрация Трампа просит Конгресс увеличить его до 22,6 млрд долларов в бюджете 2020 года.

Общая сумма будет разделена между всеми подразделениями агентства и амбициозными проектами: космическим телескопом Джеймса Уэбба, гигантским ракетным проектом под названием Space Launch System (SLS) и обширными миссиями на Солнце, Юпитер, Марс, пояс астероидов и пояс Койпера. (Для сравнения, американские военные получают 680 миллиардов долларов в год.)

Согласно отчету НАСА за 2005 год, возвращение человека на Луну будет стоить около 104 миллиардов долларов (133 миллиарда долларов сегодня, с учетом инфляции) в течение 13 лет.

Проблема с президентами

Президент США Дональд Трамп. Reuters / Carlos Barria

Если администрации Трампа удастся высадить астронавтов на Луну в 2024 году, это произойдет в конце второго срока Трампа, если его переизберут.

И в этом заключается еще одна серьезная проблема: политика.

Процесс проектирования, конструирования и испытания космического корабля, который мог бы доставить людей на Луну, не укладывается даже в два президентских срока. Но новые президенты и законодатели часто отказываются от приоритетов предыдущего лидера в освоении космоса.

«Я хотел бы, чтобы следующий президент поддержал бюджет, который позволит нам осуществить миссию на Луну», — написал в Reddit астронавт Скотт Келли, который провел год в космосе.

Например, в 2004 году администрация Буша поручила НАСА разработать способ замены космического челнока, а также провести высадку человека на Луну. Агентство разработало программу «Созвездие» для доставки космонавтов на Луну с помощью ракеты «Арес» и космического корабля «Орион». За пять лет НАСА потратило 9 миллиардов долларов на разработку, сборку и тестирование оборудования для этой программы полета человека в космос.

Тем не менее, после того, как президент Барак Обама вступил в должность, он решил отказаться от “Созвездия” и запустить новую программу по высадке астронавтов на астероиды.

Трамп, в свою очередь, снова сместил приоритеты к разработке миссий на Луну и Марс.

Такие частые изменения дорогостоящих приоритетов НАСА привели к потере около 20 миллиардов долларов.

Базз Олдрин в своем выступлении перед Конгрессом в 2015 году заявил, что, по его мнению, воля к возвращению на Луну должна исходить от Белого Дома.

Но даже в самый разгар программы «Аполлон» после того, как Олдрин и Нил Армстронг вышли на лунную поверхность, только 53% американцев заявили, что, по их мнению, программа того стоила.

Сегодня большинство американцев считают, что НАСА должно сделать возвращение на Луну приоритетом. Более 57% респондентов по всей стране, принявших участие в опросе INSIDER в декабре 2018 года, заявили, что возвращение на Луну является важной целью для НАСА.

Почему Луна?

Саманта Ли / Business Insider

63% респондентов опроса Исследовательского центра Пью в 2018 году заявили, что приоритетом НАСА должна быть высадка человека на Марс. Между тем, 91% считают, что сканирование неба на предмет астероидов еще важнее.

Проблемы вне политики

Политический перетягивание каната из-за миссии и бюджета НАСА — не единственная причина, по которой люди не вернулись на Луну.

Поверхность Луны усеяна кратерами и валунами, которые угрожают безопасным посадкам. В преддверии первой посадки на Луну в 1969 году правительство США потратило миллиарды долларов на разработку, запуск и доставку спутников на Луну, чтобы сделать подробную карту ее поверхности и найти возможные места посадки Аполлона.

Мадху Тангавелу, авиационный инженер из Университета Южной Калифорнии, написал в 2014 году, что Луна покрыта «тонким, похожим на тальк верхним слоем лунной пыли. Эта пыль является очень абразивной и цепкой, она загрязняет скафандры, транспортные средства и системы ».

Пегги Уитсон, астронавт, который прожил в космосе в общей сложности 665 дней, ранее сообщил Business Insider, что миссии Аполлона «имели много проблем с пылью».

НАСА разработало скафандры и роверы, защищающие от пыли и солнца, хотя пока неясно, готово ли это оборудование к эксплуатации.

Нехватка молодых специалистов

Иллюстрация космического корабля SpaceX Starship. Элон Маск / SpaceX через Twitter

Еще одна проблема, говорят астронавты, — это рабочая сила НАСА. Сегодня все больше опрошенных детей говорят, что мечтают стать звездами YouTube, а не астронавтами.

«Вы должны понимать, что для таких миссий необходимы молодые люди», — говорит астронавт Аполлона-17 Харрисон Шмитт. «Средний возраст людей в Управлении полетами для Аполлона-13 был 26 лет, сейчас средний возраст персонала в Космическом Центре Джонсона НАСА — 60 лет».

Также, Согласно опросу, проведенному в 2013 году, в высадку на Луну не верят 7% американцев: они утверждают, что людей на Луне никогда не было.